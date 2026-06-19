「酷い」「とんでもない失敗を犯した」韓国がメキシコに０−１敗戦。痛恨ミスでの失点を英BBCが酷評！「この試合の質にふさわしい」【W杯】
現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのグループA第２節で、韓国が開催国のメキシコと対戦。０−１の黒星を喫した。
決勝点を奪われたのは50分だった。自陣ゴール前で浮いたボールのキャッチを試みたGKキム・スンギュが、目の前にいたイ・ギヒョクとぶつかってファンブル。こぼれ球をルイス・ロモに押し込まれた。
この試合を速報でレポートした英公共放送『BBC』は、韓国の痛恨ミスを次のように報じる。
「GKキム・スンギュがクロスボールをキャッチしようとした際にチームメイトと衝突し、ボールを落としてしまうという、とんでもないミスを犯した。ルイス・ロモはそのミスを逃さず、ペナルティエリア内から無人のゴールにボレーシュートを決めた。この試合の質の高さにふさわしいゴールだ」
また、元イングランド代表のマーティン・キーオン氏も、「ゴールキーパーの酷いミスだ。最初のボールは処理できたはずだ。味方選手が邪魔をしたのか？彼はボールをキープすべきだった。全くコントロールできていない」と厳しく批判している。
韓国にとっては不運だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国GKが味方と交錯でファンブル。まさかのミスで失点
決勝点を奪われたのは50分だった。自陣ゴール前で浮いたボールのキャッチを試みたGKキム・スンギュが、目の前にいたイ・ギヒョクとぶつかってファンブル。こぼれ球をルイス・ロモに押し込まれた。
この試合を速報でレポートした英公共放送『BBC』は、韓国の痛恨ミスを次のように報じる。
「GKキム・スンギュがクロスボールをキャッチしようとした際にチームメイトと衝突し、ボールを落としてしまうという、とんでもないミスを犯した。ルイス・ロモはそのミスを逃さず、ペナルティエリア内から無人のゴールにボレーシュートを決めた。この試合の質の高さにふさわしいゴールだ」
また、元イングランド代表のマーティン・キーオン氏も、「ゴールキーパーの酷いミスだ。最初のボールは処理できたはずだ。味方選手が邪魔をしたのか？彼はボールをキープすべきだった。全くコントロールできていない」と厳しく批判している。
韓国にとっては不運だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国GKが味方と交錯でファンブル。まさかのミスで失点