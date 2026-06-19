【一蘭】父の日向け「eGift」期間限定販売　「天然とんこつラーメン」などを贈れるデジタルギフト

株式会社一蘭は6月19日、「父の日限定デザインeGift(デジタルチケット)」の販売を開始した。期間限定で6月23日まで。価格は税込980円から。

全国の「一蘭」の店舗で「天然とんこつラーメン」などと引き換えできるデジタルギフトで、受け取った人は好きなタイミングで利用可能。メールやLINEを通じて贈ることができる。

2016年9月から展開しているデジタルチケット「一蘭eGift」を父の日限定デザインにしたもの。父親と離れて暮らしている人や忙しい日々を送る人などでも手軽に贈れるギフトとしている。

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〈商品概要〉

「天然とんこつラーメン」1杯と引き換えられるもののほか、同ラーメン1杯と替玉1玉のチケットなど複数ラインアップした。

「giftee」と「LINEギフト」の専用ページで販売しており、購入後に発行されるURLをメールやLINEなどを通じて送ることでギフトを贈れる。受け取った人は、店舗内で食券を買わずに着席でき、従業員に「eGift」画面を提示して利用する形となる。

【販売概要】

販売期間: 2026年6月19日(金)〜6月23日(火)

販売価格: 税込980円〜

限定デザイン対象商品:

「一蘭eGift」(天然とんこつラーメン1杯券 /天然とんこつラーメン1杯+替玉1杯券など)

販売先:「giftee」/「LINEギフト」

「eGift」の利用可能店舗: 国内の「一蘭」全店舗

■販売ページ「giftee」/「LINEギフト」