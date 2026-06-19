『クラウンバニラ』第3弾、マンゴーとパッションフルーツでトロピカルな味わいに【ウェンディーズ･ファーストキッチン/ファーストキッチン】

ウェンディーズ･ファーストキッチンとファーストキッチンは、2026年3月にリニューアルしたソフトクリーム『クラウンバニラ』の新作を6月25日から販売する。

今回は『クラウンバニラ』シリーズの第3弾として、夏の季節にぴったりの爽やかなデザート「クラウンバニラ マンゴーパッション&ピーチパフェ」や「贅沢マンゴーパッション スパークリングタピオカ」など5種の期間限定商品を販売する。

また、店舗限定でクラウンバニラソフトクリームとかき氷を組み合わせたスイーツ2種も登場する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

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〈『クラウンバニラ』シリーズ第3弾 ラインアップ〉

◆【店舗限定】ミルキーフラッペ マンゴーパッション&ピーチ 680円

ミルク味のフローズンドリンクに、フルーティーなマンゴーとパッションフルーツのソースをトッピングした。パッションフルーツのザクザクとした食感にショ糖のまろやかで自然な甘さ、ぷるぷる食感のピーチゼリーが楽しめる。

◆マンゴーパッション&ピーチ クラウンバニララテフロート 単品580円

濃厚なバニラを感じられるオリジナルソフトクリームに、マンゴーとパッションフルーツのトロピカル感あふれるソースをたっぷりトッピングした。ぷるぷるピーチゼリーや、パッションフルーツの食感が楽しめる。

◆贅沢マンゴーパッション スパークリングタピオカ 580円

もちもち食感で品質の高い本格タピオカを使用した。マンゴーとパッションフルーツのトロピカル感あふれる味わいに、レモン風味の炭酸飲料「セブンアップ」のすっきりとした爽快感が楽しめる。

◆贅沢マンゴーパッション ラテタピオカ 580円

もちもち食感で品質の高い本格タピオカを使用した。フルーティーなマンゴーとパッションフルーツのソースに、優しい味わいのラテを組み合わせた。パッションフルーツのザクザクとした食感が楽しめる。

◆クラウンバニラ マンゴーパッション&ピーチパフェ 530円

濃密なバニラを感じられるオリジナルソフトクリームに、マンゴーとパッションフルーツのソースと、ぷるぷるピーチゼリーをトッピングした。バター風味のクラッシュサブレとパッションフルーツのザクザクとした食感が楽しめる。

〈店舗限定で販売するかき氷2種〉

◆【店舗限定】サマースカイ·クラウンバニラ マンゴーパッション 500円

冷たいかき氷の上にマンゴーとパッションフルーツのソースをトッピングした。濃厚でリッチな味わいが楽しめるバニラソフトクリームを組み合わせた、夏季限定デザート。

◆【店舗限定】サンセット·クラウンバニラ ストロベリー 500円

冷たいかき氷の上に果肉感たっぷりのストロベリーソースをトッピングした。濃厚でなめらかなソフトクリームとの絶妙な味わいが楽しめる、夏季限定デザート。

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〈2026年3月にリニューアルし大好評の濃厚クラウンバニラ〉

ウェンディーズ･ファーストキッチンとファーストキッチンでは、食事以外の休憩などで気軽に利用してもらうため、カフェタイムのデザートを強化した。2026年3月から、濃厚なクラウンバニラの味わいをより一層楽しめる商品として、本格サブレコーンを使用した「クラウンバニラソフトクリーム」やクラッシュサブレをトッピングした「サブレカップソフトクリーム」を販売している。

使用しているサブレコーンは、バター風味のサブレ生地をオーブンでていねいに焼き上げ、花束スタイルの見た目と、バター風味のサクサク食感が楽しめる焼き菓子のような仕立て。

◆クラウンバニラ ソフトクリーム 単品320円

◆クラウンバニラ サブレカップソフトクリーム 単品320円