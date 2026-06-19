【ヴァンパイア美少女 レイレイ 限定版】 8月 発売予定 価格：25,300円 あみあみ＆コトブキヤショップ限定商品

コトブキヤは、フィギュア「ヴァンパイア美少女 レイレイ 限定版」を8月に発売する。価格は25,300円。あみあみとコトブキヤショップ限定で販売を予定している。

本製品は、カプコンの格闘ゲーム「ヴァンパイア」より、娘達を守る代償として闇に捕らわれた母親の魂を救うべく、禁断の仙術によりダークストーカーとなった仙術師の少女「レイレイ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

2025年9月に発売された「ヴァンパイア美少女 レイレイ」から、黒を基調としたカラーリングに変更しており、パッケージも新規デザインで、ファン必携の限定アイテムに仕上がっている。

なお本製品は「EVO JAPAN」「Evo 2026」にて先行販売した商品と同一である。

「ヴァンパイア美少女 レイレイ 限定版」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約290mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)CAPCOM

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。