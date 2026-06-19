北中米Ｗ杯に出場中のウズベキスタン代表ＤＦフサノフが、試合中にカメラマンと衝突したアクシデントについて謝罪したと報告した。

初出場でＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンは、１次リーグ初戦（１７日、メキシコシティー競技場）で同１３位のコロンビアと対戦。前半３４分、左サイドを抜け出したコロンビアＦＷディアスに対して、ウズベキスタンＤＦフサノフがファウル。ディアスは吹っ飛ばされ、勢い余ったフサノフが撮影中のテレビカメラマンに激突した。その後、フサノフには警告が出され、倒れ込んだカメラマンはグラウンド横で“治療”が行われていた。

ウズベキスタンサッカー協会の公式インスタグラムでは、日本時間１９日の投稿で「ウズベキスタン代表は昨日、Ｗ杯初戦でコロンビアと対戦しました。試合中、ＤＦフサノフ選手がタッチライン付近でボールを競り合った際、放送カメラマンと衝突するアクシデントが発生しました。ウズベキスタンサッカー協会の関係者がカメラマンを見舞い、体調を確認するとともに、フサノフ選手のサイン入りユニホームを贈りました。フサノフ選手は、カメラマンの一日も早い回復を祈る、お見舞いの言葉を伝えました」と報告。フサノフとユニホームを受け取ったカメラマンの写真が公開された。