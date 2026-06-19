11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

みなさんは”ピクサーの世界展”はご存知ですか？？

世界各国で開催されて、どの国でも大盛況だったピクサー作品を没入体験できる展示なのですが、現在東京に上陸し、絶賛開催中なのです！

というわけで今回は、私が実際にピクサーに没入し、写真でその最高な世界を収めてきたので、”ピクサーの世界展”を紹介していきたいと思います。

ネタバレが気になる方はお気を付けください。

ピクサーの10作品が12の部屋に分かれている展示になります。

ひとつひとつはそんなに大きくなく、ひとつの部屋にぎゅっとその作品が詰め込まれている感じですね。

正直、それが良いと働くところも、もっとこういうところが見たい…！と思ってしまうところもありました。

ですが、全体を通してみると本当にクオリティが高く、感動しっぱなしだったのは間違いありません。

入口には大きなルクソーJr.が！

これは最初からめちゃくちゃテンション上がりましたね。

そして、ピクサーボールも迎えてくれ、この時点でもうピクサーの世界に入ったように感じられます。

最初に映像を見て、注意事項などを確認。

この映像も様々なピクサー作品のキャラクターたちが登場し、とても素敵でした。

映像を終えるとついにピクサーの世界展の本域に。

『カールじいさんの空飛ぶ家』のお家の入口から始まります。

ここではぜひポストに注目してもらいたいです！

カールじいさんと妻のエリーの手形が付いたこのポスト。

作品の中で、ふたりがポストに手形を付けるシーンがあり、実際にそれが自分の目の前に存在していることに感動。

初っ端から”ピクサーの世界展”の素晴らしさでぶん殴られたような衝撃を受けました。

ラッセルやダグに挨拶をして、家の中に入ります。

家の中もしっかりと作品そのものの世界が広がっています。

部屋の感じも素晴らしいのですが、小物たちが最高すぎて、ひとつひとつじっくり見てしまいました。

”MY ADVENTURE BOOK”は、実際に捲って中を見ることが出来るので、これはぜひともチェックしてもらいたい…！！

次の部屋は、『モンスターズ・インク』。

ドアの倉庫が再現されていて、天井にもしっかりとドアが吊るされてあったり、装置にドアが設置されていて、子供部屋に繋がっていたり、自分が”怖がらせ屋”になったような気分になります。

装置のボタンがこんな風になっていたんだと、知ることができたのが嬉しかったですね。

この部屋は全体的に青い照明なので撮影が難しかったです…。

次の部屋は、『トイ・ストーリー』。

実感的には、やはりこの部屋が1番人気で、フォトスポットの列も、多くの方の滞留も1番だったと思います。

自分がおもちゃサイズになってアンディの部屋にいる感覚が最高すぎました。

空と雲柄の壁、宇宙柄の布団カバーが特徴的なベッド、本やおもちゃが乗っている白い棚。

全部があまりにもアンディの部屋すぎて、クオリティが高過ぎて本当に驚きと感動でした。

バズの宇宙船のフォトスポットがあったり、いろんなところにグリーンアーミーメンがいたり、この場所にいるだけで楽しい気持ちになります。

個人的にトイ・ストーリーはピクサー作品で1、2番を争うくらい大好きだし、昔から数え切れないくらい何度も観てきた作品なので、この世界に、ウッディたち目線で入れたことがとても幸せでした。

次の部屋は、『マイ・エレメント』。

この部屋はとてもシンプルで、エンバーとウェイドと一緒に電車に乗っているような部屋になっていました。

電車の路線図があったり、小さな扇風機があったり、レトロ感あるデザインでとてもかわいかったです。

エンバーとウェイドが光っていて、本当に存在しているかのようでとても綺麗でした。

写真を撮るとき、どこに自分が入るのがいいのか、2人の間の方が記念写真感出ていいのかな、と悩みましたが、やっぱり2人の間を引き裂くことは出来ませんでしたね…。

さて、まだまだピクサーの世界は続きますが、長くなってしまったので今回はここまでにさせていただきます！

各フォトスポットはカメラマークで印されていて、近くにはスタッフの方々がいるので、ひとりで行っても撮ってもらうことができます。

開催が決定した際は全然チケットが買えなかったのですが、大好評により開催時期が延長されたこともあり、現在はそこまで激戦にはなっていないと思うので、ぜひ気軽にピクサーの世界に入って欲しいです！

部屋にもよるのですが、並ぶ箇所は結構並ぶのでぜひ時間に余裕を持って行ってくださいね！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

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