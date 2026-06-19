【バレー女子NL】強豪チームがそろって苦戦 イタリアは粘られながら辛勝＆ブラジルは逆転勝利 どちらもフルセットの激闘制する
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)
バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は18日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。
世界ランク1位イタリアと世界ランク2位のブラジルがフルセットの激戦。イタリアはセルビアに粘られながらも3-2(25-14/25-15/18-25/21-25/15-12)で勝利、ブラジルはベルギーに3-2(25-20/22-25/23-25/25-22/15-13)で逆転勝利しました。
日本は17日にセルビアと対戦し、3−2(20−25、26−24、18−25、32−30、15−7)のフルセットの死闘の末に勝利、いまだ無敗を継続しています。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
【18日予選ラウンド結果】
アメリカ 3-0 チェコ
ポーランド 3-1 ウクライナ
イタリア 3-2 セルビア
ブラジル3-2 ベルギー
タイ3-0 ブルガリア
トルコ 3-0 フランス
◆カナダ開催
第1戦 ○ 3−1 フランス
第2戦 ○ 3−1 ウクライナ
第3戦 ○ 3−0 ドイツ
第4戦 ○ 3−2 カナダ
◆フィリピン開催
第5戦 ○ 3−2 セルビア
第6戦 チェコ
第7戦 ドミニカ共和国
第8戦 イタリア
◆日本開催
第9戦 ブラジル
第10戦 タイ
第11戦 トルコ
第12戦 ポーランド