◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)

バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は18日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。

世界ランク1位イタリアと世界ランク2位のブラジルがフルセットの激戦。イタリアはセルビアに粘られながらも3-2(25-14/25-15/18-25/21-25/15-12)で勝利、ブラジルはベルギーに3-2(25-20/22-25/23-25/25-22/15-13)で逆転勝利しました。

日本は17日にセルビアと対戦し、3−2(20−25、26−24、18−25、32−30、15−7)のフルセットの死闘の末に勝利、いまだ無敗を継続しています。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【18日予選ラウンド結果】

アメリカ 3-0 チェコ

ポーランド 3-1 ウクライナ

イタリア 3-2 セルビア

ブラジル3-2 ベルギー

タイ3-0 ブルガリア

トルコ 3-0 フランス

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 ○ 3−2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 ○ 3−2 セルビア第6戦 チェコ第7戦 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド