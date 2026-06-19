【コンラッド大阪】美しすぎるアサイー＆ベリーのパープルアフタヌーンティー

コンラッド大阪の40スカイバー＆ラウンジでは2026年6月8日から8月16日までの期間限定で、2026年春・夏のトレンドカラーのパープルと旬のアサイーやベリーを取り入れた「Purple Moment（パープル・モーメント）」アサイー＆ベリーアフタヌーンティーを提供中！螺旋階段を模したスタンドにはクランベリーやブルーベリーなども使用したメニューが登場。幻想的な紫の世界を華やかに表現した初夏の美意識を刺激する優雅なアフタヌーンティーです。

螺旋階段を彩るスイーツとセイボリーが贈る、優雅なひととき



螺旋階段を模したスタンドを彩るのは、旬のアサイーやベリーを贅沢に盛り込んだ華やかなスイーツと、趣向を凝らしたセイボリー。お好みの紅茶やコーヒーと一緒に、心から満たされる優雅な時間をお過ごしください。

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TWGの紅茶がフリーフロー



テーブルには、色鮮やかな「TWG Tea」のティーセレクションボックスが並びます。贅沢な紅茶はフリーフロー形式で提供され、多彩な茶葉を自由にお楽しみいただけます。コンラッド大阪限定のフレーバーもぜひ、心ゆくまでご堪能ください。

「Purple Moment」限定カクテル



美しいグラデーションに目を奪われるオリジナルカクテルも登場。 背の高いグラス（写真・右）は、スミレをベースにした華やかなアルコールカクテル。カクテル付きプランや、SNSへの投稿キャンペーン（※ノンアルコールのみ対象）に参加することで楽しめます。

アルコールが苦手な方には、金箔とスミレを合わせた煌びやかなノンアルコールカクテル（写真・左）をご用意。幻想的な紫の世界を、ぜひグラスでも堪能してください。

パープルに包まれた、贅沢な国産牛とベリーの饗宴

《国産牛低温調理 アサイーとカシスのマスタード、グリーンオリーブ》

しっとりと低温調理した国産牛を、「CONRAD」の刻印入りパンに合わせたセイボリー。アサイーとカシスを合わせた甘酸っぱいソースに、グリーンオリーブの塩味がアクセントを添えています。

《ベリータルト》

香ばしいタルトにアサイージャムを忍ばせ、ベリーとメレンゲを重ねたスイーツ。スターアニスの香りがアクセントになっています。

《パープルクリームパフ》

サクッとしたシュー生地の中に、ブルーベリーとバジルのクリームを詰めた一品。ベリーの甘酸っぱさとハーブの爽やかな香りが特徴です。

麗しきパープルに魅了される、贅沢な味わいのマリアージュ

《パープルグレーズ》

紫のマーブル模様が美しいムース。アサイーを染ませたスポンジとレッドカラントの酸味に、中に隠したカカオ果肉ジュレのフルーティーな甘酸っぱさが重なります。

《スパイシーベリー》

クランベリーとアサイーのムースの中に「山椒」のコンフィチュールを忍ばせ、ピリッと爽やかな香りをアクセントに。ベリーのすっきりとした酸味を引き立てる大人の味わいです。

《キャビアブレッド 鶉卵、アサイーリコッタ、ディル》

トマト風味のパンにアサイーリコッタを重ねたセイボリー。ビネガーが利いた鶉の卵の酸味とキャビアの贅沢な塩気がまろやかなコクに重なり、奥深い旨味が広がります。

華やかなクラブとビーフの饗宴（セイボリー）

《ビーツとひよこ豆のフムス ラズベリークルトン、ピスタチオ、クミン》

美しい赤紫色のビーツとひよこ豆を使用したなめらかなフムス。ラズベリークルトンの甘酸っぱさやクミンの爽やかな香りが、繊細な美味しさを引き立てます。

《帆立貝柱のタルタル バタフライピー、レモン、穂紫蘇》

青紫の透き通るバタフライピーのレモンゼリーの下に、帆立貝柱が隠れています。帆立の旨味にレモンの酸味と穂紫蘇の香りが重なり、涼やかな味わいです。

グラスに美しく映える、パープルと白の鮮やかなコントラスト

《アサイーミルク》

パープルの魅力をミックスベリーやアサイーソースと一緒に、なめらかなココナッツのパンナコッタに重ねた、優しい甘みと爽やかな酸味が口いっぱいに広がるスイーツです。

《ピタヤ（レッドドラゴンフルーツ）とアサイーのクーリ クレームフレッシュとエキストラバージンオイル》

深みのあるパープルと白のグラデーションが美しいグラス仕立てのセイボリー。オリーブオイルの香りが、アサイーの爽やかな酸味とクリーミーなコクを引き立てます。

甘酸っぱいベリーのソースで楽しむ、香り高いスコーン

《クランベリーとホワイトチョコレートのスコーン ミックスベリーソース、クロテッドクリーム》

ベリーを贅沢に練り込みホワイトチョコレートを加えてしっとり焼き上げたスコーンに、甘酸っぱいベリーソースと濃厚なクロテッドクリームを添えてお召し上がりください。

優雅なティータイムを彩る、ＴＷＧの世界

甘酸っぱいスイーツに合わせて選んだのは

《フレンチ アールグレイ》

白い缶に収められた「TWG Tea」を代表する人気のブレンド。上質な黒茶に柑橘類の爽やかな香りが重なり、ブルーコーンフラワーの美しい花びらが華やかさを添える洗練された味わいです。

《コンラッド 1/3/5 ティー》

艶やかな紫の缶が目を引く、コンラッド大阪のオリジナルブレンドティー。この場所でしか出会えない特別で贅沢な一杯が、五感を満たす非日常のひとときを鮮やかに演出します。

ティーアドバイザーの私のおすすめです。

9周年限定のコンラッドベアと愛らしいベアのラテアート

《カフェラテ》

優しく描かれたベアのラテアートが愛らしい一杯。まろやかなミルクのコクとエスプレッソの香ばしさが溶け合う、心ときめくカフェラテです。

《コンラッドベア》

9周年限定のコンラッドベアは、九曜紋と亀甲紋をあしらった気品あるデザイン。伝統的な紋様を纏った特別なベアが、アニバーサリーのテーブルに華やぎを添えてくれます。

ペストリーシェフ 児島大地氏

ホテルやペストリーショップで経験を重ねてこられた児島大地シェフ。その繊細な感性と圧倒的な技術から生み出されるスイーツは、どれも素材そのものの瑞々しい味わいや香りが主役として活き活きと表現されています。

今回のアフタヌーンティーでもアサイーやベリーを軸に、ハーブやスパイスを取り入れた独創的なメニューを展開。シェフのスイーツは、洗練された美しさだけでなく、ひと口ごとに異なる味わいとの新鮮な出会いがあります。

地上200メートルの絶景ラウンジへ

《40 Sky Bar & Lounge》

コンラッド大阪の40階に位置する、開放感あふれる天空のラウンジ。一歩足を踏み入れると、大きな窓の向こうに圧倒的な都会のパノラマが広がります。刻一刻と移り変わる空の表情を眺めながら過ごす時間は、まさに非日常。特別な日の余韻に浸りながら心地よい時間を満喫できます。

アサイーやベリーが織りなす美しい紫色の世界観に浸りながら、贅沢なひとときを過ごしに出かけてみませんか？

■ 「Purple Moment」アサイー＆ベリーアフタヌーンティー

期間：2026年6月8日（月）～8月16日（日）

時間：11:00～20:00（L.O.18:00）

※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約可。

料金：お一人様8,500円

オリジナルカクテル付き 11,000円

コンラッドベア付き 10,300円

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

〈特典〉

期間中、インスタグラムにてコンラッド大阪のオフィシャルアカウントをフォローし、@conradosaka と「#purplemoment」のハッシュタグを付けて、その場で写真や動画をご自身のインスタグラムアカウントに投稿すると、スパークリングワイン（またはモクテル）1杯をプレゼントしてもらえます。

■ コンラッド大阪

40スカイバー＆ラウンジ（40F）

住所：大阪市北区中之島3-2-4 中之島

フェスティバルタワー・ウエスト TEL：06-6222-0111

取材協力：コンラッド大阪