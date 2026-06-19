ウエストランドの井口浩之が１８日、テレビ朝日系「アメトーーク」で、ダウ９００００の蓮見翔の「お笑いははやってない」発言について言及した。

この日は人気企画の「芸人矢印トーク」。出演芸人が出演芸人についてトークする企画で、蓮見が最近メディアで言っている「お笑いははやってない」について、レインボーのジャンボが「オレら芸人、もっと怒るかもしれない、ファンも怒るかもしれない。でも怒らないのは華がないから」と分析した。

すると井口が「蓮見の『お笑いははやってない』とかにお笑いファンとかが怒らないのは、華がないのもあるが、それよりもみんな蓮見が正しいと思い込んでるから。怖くて言えないんだよ！」とバッサリ。

「めっちゃダマされてる。Ｍ−１にいっぱいエントリーしただけで『すごい』って言われて。絶対優勝してる方がすごいよな！」と隣に座るたくろう・赤木に同意を求めた。

赤木は「は、はい」とうなずくと、井口は「７組出ただけで『すごい、７組出てる！』って。２０００円払っただけ。誰でもできる。だまされてる！」と訴えていた。