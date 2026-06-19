【アラサー息子の体調が心配】家事や料理を手伝いに行きたいが、同居する彼女に断わられて…お金目当ての息子の彼女【第３話まんが】【2026編集部セレクション】
2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年5月3日）*****母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。同棲し始めた息子の身なりがだんだん荒れてくるのが気になって…
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息子がひとり暮らしをするアパートへ
前話からの続き。
結婚は本人たちの気持ちがいちばん大切だとは思いますが、親としては心配な面もあります。
↓↓↓タツヤが心配…
家事や料理をあまりしない彼女
チナツさんが家事や料理が得意ではないのなら、私が手伝いに行けば済むことかもしれません。
タツヤが独身のときは、たまに手伝いに行っていたことだし。
そこでタツヤに連絡を入れてみたのですが…。
↓↓↓また手伝いに…
いつでも駆けつけるから
遠慮しなくていいのにと思いつつ、なんとなくですが、チナツさんは遠慮から、そう言っているわけではないような気もしています。
タツヤの結婚、うまく進むとよいのですが……。
第４話へ続く。