HUNTERのアイデンティティをさらに深めるカラーリング

中型モーターサイクルセグメントのグローバルリーダーであるロイヤルエンフィールドは、2026年6月15日、「HUNTER 350（ハンター・サンゴーマル）」2026年モデルのラインナップを拡充し、新色「Graphite Grey（グラファイト・グレイ）」を追加することを発表しました。

予約注文は同日より開始され、2026年6月22日より日本全国のロイヤルエンフィールド正規販売店にて受注が開始されます。

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都市部での使い勝手を考慮して設計されたHUNTER 350は、軽量かつ軽快でスタイリッシュな姿が特徴のロードスターモデルです。

世界中のクールな街並みにインスピレーションを得て開発され、街とオートバイを通じて自分らしさを表現したいと考える新世代のライダーをロイヤルエンフィールドの世界へと導いています。

今回の新しいカラーバリエーションの導入により、拡大を続けるHUNTERシリーズのコミュニティ「ハンター・トライブ」の輪をさらに広げ、ブランドが掲げる「Pure Motorcycling（ピュア・モーターサイクリング）」のスタイルと体験を、より幅広い層のライダーへ届けていくとしています。

新たに追加されたグラファイト・グレイは、自己表現のキャンバスとしてのHUNTERのアイデンティティをさらに深めるカラーリングです。

都会のストリート・グラフィティから着想を得たカラー＆グラフィックは、ステルス感を醸し出す低いトーンを基調としながらモダンな印象を造り上げています。その中にアクセントとして大胆なネオンイエローを注ぎ込むことで、強烈なインパクトを放ち、ストリートの「今」を体現するルックに仕上げられています。

HUNTER 350は、最高出力14.9kW（20.2PS）／6100 rpm、最大トルク27 Nm／4000 rpmを発揮する排気量349ccの空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブエンジンを搭載しています。

トランスミッションは5速リターン式で、燃料供給システムにはフューエルインジェクションが採用されています。

車体寸法は全長2100mm×全幅800mm×全高1055mmで、シート高は790mmに設定。車両重量は181kgで、燃料タンク容量は13リットルです。

足回りは、フロントに110／70-17、リアに140／70-17サイズのタイヤを装着し、ブレーキはフロントに直径300mm、リアに直径270mmのシングルディスクブレーキとデュアルチャンネルABSを標準装備しています。

このほか、LEDヘッドライトや簡易型ナビゲーションシステム「トリッパー」、USB Type-C充電ポートなど、現代のライディングシーンに対応する装備も充実しています。

アジア太平洋地域事業責任者である Manoj Gajarlawar（マノジ・ガジャルワール）氏は、今回の新色追加について次のように述べています。

「HUNTER 350は、シンプルさ、使いやすさ、そして相棒としてのオートバイに強いアイデンティティを求める新世代のライダーたちから、引き続き大きな支持を得ています。

新たに追加したグラファイト・グレイは、より幅広いライダー層に親しみやすいプラットフォームを維持しつつ、日常的な魅力を高めることで、ハンター350の魅力をさらに強化しました。これにより、HUNTERシリーズは日本全国でその存在感をさらに広げていくことでしょう。

また、グラファイト・グレイは、HUNTER 350を選ぶライダーたちの文化、個性、そして自己表現を反映する存在であることをさらに際立たせます。2026年モデルのHUNTER 350が、日本の新世代ライダーにとって象徴的なオートバイとしての地位を、今後も確固たるものにしていくと確信しています」。

HUNTER 350のグラファイト・グレイの価格（消費税込）は65万100円で、新車登録から3年間（走行距離無制限）の保証が付帯します。