きょうは各地で、ことし一番の暑さになるでしょう。

【写真を見る】週末は広く雨 きょうの予想最高気温は名古屋で33℃ 岐阜34℃ 各地で今年一番の暑さに 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/19 昼）

正午前の名古屋市内は薄い雲は広がっていますが、朝からよく日差しも届いています。この時間の気温は31.8℃、湿度は50％で風は穏やかです。

きょうは、午後もおおむね晴れるでしょう。最高気温は名古屋で33℃、岐阜で34℃、津や尾鷲などで29℃の予想です。各地で季節先取りの暑さになるでしょう。

週末は各地で雨予想

【あすの天気】

午前中から広く雨が降るでしょう。夜は急な激しい雨や雷など、天気の急変に注意が必要です。最高気温は25℃前後の予想で、蒸し暑くなる所も多いでしょう。

【週間予報】

あさって日曜日も各地で雨が降るでしょう。名古屋では雨の後に気温が上がり、真夏日になる見込みです。



来週月曜日以降も、しばらくは雨や曇りと梅雨らしい天気が続くでしょう。気温や湿度が高く、空気がムシムシする日も多い予想です。



日差しが少ない日でも、引き続き熱中症にはご注意ください。