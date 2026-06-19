身長158センチでも飛ばせる！ 畑岡奈紗の「座り込んでジャンプ」スイングを解説
米女子ツアーで7勝を挙げ、メジャー制覇も期待される畑岡奈紗。身長158cmながら彼女の飛んで曲がらないスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。我々アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】ダウンで座るように沈み込み、その後左ヒザを伸ばす 畑岡のドライバースイング
◇ ◇ ◇小柄ながらもパワフルなショットを武器とする畑岡プロ。そのスイングには参考になる点が多いので、じっくり解説したいと思います。まずはアドレスです。非常に立ち姿が美しく、自然体な構えをしています。前傾姿勢の作り方、手元やボールの位置もオーソドックスで、多くのゴルファーにとって手本となるアドレスです。ほんの少し左足に重心を寄せているのは、ドライバーでも無理にアッパー軌道で打とうとせず、レベルブローで入射角を安定させながら狙った方向へボールを運びたいという意図が感じられます。クラブ軌道はややアップライトです。身長158センチと小柄なため、アップライトに振ると振り遅れそうな印象を受けますが、彼女は上下のバネを使って一気にクラブを振り抜いていきます。切り返しで沈み込んだ後、インパクト直前まで左ヒザの動きを我慢し、地面反力を利用して一気に蹴り上げる。この動きはまるでトランポリンに乗っているかのようで、強い脚力があるからこそ実現できるスイングだと思います。インパクトでは地面反力による蹴り上げる動きが入りますが、その後は右サイドの送り込みが非常に上手く、体のターンで柔らかく振り抜いています。手元は体の近くを低く通り、クラブをスムーズに引き付けているため、スイングの再現性も高まっています。下半身を力強く使っているからこそ、上半身には余計な力が入らず、スムーズさや柔らかさを感じさせるのでしょう。アマチュアが参考にしたいのは、この下半身の使い方です。畑岡プロは股関節周りを曲げたり伸ばしたりする屈伸動作があり、上下動しながらスイングしているものの、頭の位置は変わりません。スイング中の上下動が大きく、なかなかミートできないと感じている方には大きなヒントになるはずです。まずアドレスでは、ヒザを曲げ過ぎないよう注意してください。ヒザを深く曲げると下半身が使いにくくなります。また、畑岡プロのように腰のラインをやや斜めにして構えることも重要です。後方から見たときにベルトラインが斜めになるのが理想。地面と平行になってしまうとお尻が落ち、股関節を使いにくくなります。トップでは右足の付け根に軽く体重を乗せます。多少右ヒザが伸びても構わないので、右股関節に乗る意識を持ってください。このとき左ヒザが右ヒザに寄り過ぎるとスエーの原因になり、反対に右ヒザが曲がり過ぎると切り返しで十分に沈み込めなくなります。切り返しでは、お尻をわずかに真下へ下げ、椅子に座るようなイメージで沈み込みます。そしてインパクト付近では左ヒザを伸ばし、左股関節を伸展させていきます。股関節は曲げたり伸ばしたりしますが、頭の位置は大きく変わらないため、過度な上下動が起こりにくいのです。最初はクラブを持たず、股関節の屈伸動作に意識を向けたシャドースイングから始めてみてください。■畑岡奈紗はたおか・なさ／1999年生まれ、茨城県出身。15年からナショナルチームで活躍し、16年には国内メジャー「日本女子オープン」で史上初となるアマチュア優勝を達成。同年に米国女子ツアーの予選会を通過し、17年から本格参戦。18年の「ウォルマートNWアーカンソー選手権」にて米初優勝。25年の「TOTOジャパンクラシック」にて米通算7勝目を挙げた。アビームコンサルティング所属。■解説：南秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●山下美夢有のショットを詳細分析！ 関連記事『山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策』を読めば、その秘密が分かる
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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