【クイズこれな〜んだ?】タコさんウィンナーが国立科学博物館に出現? その意外な正体に「すごい可愛い」「一個混ざてても分からないな…」の声
まずは、かはく【国立科学博物館公式】がポストしたこちらの画像をご覧ください。
森にきのこが生えているかのように、突如ポコポコと出現した謎の赤い集団。どう見てもタコさんウィンナーにしか見えないのですが、もちろんタコさんウィンナーではありません。これ、いったい何だと思いますか?
タコさんウィンナーじゃないなら、宇宙人か妖精か!? 謎の生物が森を散策しているようにも見えて、なんだか心が和みますが……、気になる正体はこちらです!
** ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈**
ザクロが只今見ごろです
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ザクロの木の下で🌳
タコさんウィンナーのような萼(ガク)が目を引く、ザクロの季節がやってきました😍
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見上げると可憐な花も見ごろです。
今だけの景色を、ぜひお楽しみください✨
#筑波実験植物園
(@museum_kahakuより引用)
正解は、ザクロの萼(ガク)でした。
驚きの正体に、SNSでは「ザクロの萼って、こんなにタコさんウインナーなんや……すごい可愛い」「思ってた以上にタコさんウインナーだった」「一個混ざてても分からないな…」「可憐なタコさんウインナー 見てみたいなぁ」といった反応が寄せられています。
ザクロが大好きな筆者ですが、恥ずかしながら花を見たのは初めて。椿に似ていて美しいですね。タコさんウィンナーを探しながら、一度見に行きたいと思います。みなさんもぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。
** ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈** ザクロが只今見ごろです** ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈**ザクロの木の下で🌳タコさんウィンナーのような萼（ガク）が目を引く、ザクロの季節がやってきました😍見上げると可憐な花も見ごろです。今だけの景色を、ぜひお楽しみください✨#筑波実験植物園 pic.twitter.com/fpbwbqblPx- かはく【国立科学博物館公式】 (@museum_kahaku) June 14, 2026
森にきのこが生えているかのように、突如ポコポコと出現した謎の赤い集団。どう見てもタコさんウィンナーにしか見えないのですが、もちろんタコさんウィンナーではありません。これ、いったい何だと思いますか?
タコさんウィンナーじゃないなら、宇宙人か妖精か!? 謎の生物が森を散策しているようにも見えて、なんだか心が和みますが……、気になる正体はこちらです!
ザクロが只今見ごろです
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ザクロの木の下で🌳
タコさんウィンナーのような萼(ガク)が目を引く、ザクロの季節がやってきました😍
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見上げると可憐な花も見ごろです。
今だけの景色を、ぜひお楽しみください✨
#筑波実験植物園
(@museum_kahakuより引用)
正解は、ザクロの萼(ガク)でした。
驚きの正体に、SNSでは「ザクロの萼って、こんなにタコさんウインナーなんや……すごい可愛い」「思ってた以上にタコさんウインナーだった」「一個混ざてても分からないな…」「可憐なタコさんウインナー 見てみたいなぁ」といった反応が寄せられています。
ザクロが大好きな筆者ですが、恥ずかしながら花を見たのは初めて。椿に似ていて美しいですね。タコさんウィンナーを探しながら、一度見に行きたいと思います。みなさんもぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。
** ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈** ザクロが只今見ごろです** ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈**ザクロの木の下で🌳タコさんウィンナーのような萼（ガク）が目を引く、ザクロの季節がやってきました😍見上げると可憐な花も見ごろです。今だけの景色を、ぜひお楽しみください✨#筑波実験植物園 pic.twitter.com/fpbwbqblPx- かはく【国立科学博物館公式】 (@museum_kahaku) June 14, 2026