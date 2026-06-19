3人組音楽ユニット「ZIPANG OPERA」が19日、公式サイトを更新。メンバーの佐藤流司（31）のが心身の不調のためツアー全公演を辞退することを発表した。

「『ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜』に関するお知らせ」と題してサイトを更新。「ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜」に関しまして、佐藤流司の所属事務所から発表がありました通り、心身の不調により全公演を辞退したいとの申し入れがございました」と発表した。

「本人および所属事務所、メンバー、スタッフで幾度も話し合いを重ねた結果、まずは楽しみにしていただいている皆様にステージをお届けするということを第一と考え、本公演は福澤侑、spiの二人で実施させていただくことになりました」と明かし、「皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

出演者変更に伴い、参加を見送られる客に対してはチケット代金の払い戻しを実施するという。「払い戻しに関する詳細は、後日改めてご案内いたします」と伝えた。

佐藤のスタッフの公式X（旧ツイッター）は「『ZIPANG OPERA 〜ZIPANGRIMM〜』に関しまして、佐藤流司の心身の不良により、万全な状態でのライブ参加が難しく、話し合いを行い、全公演を辞退させていただくことになりました」と発表。「楽しみにしてくださっていたファンの皆さま、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

ツアーは今月27日の宮城・仙台GIGS公演を皮切りに全国5都市6公演を回る予定だった。

佐藤は2011年にテレビ朝日「仮面ライダーフォーゼ」で俳優デビュー。ミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズ、ミュージカル「刀剣乱舞」シリーズなどに出演している。