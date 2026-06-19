◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージA組第2節 メキシコ1-0韓国(日本時間19日、エスタディオ・グアダラハラ)

メキシコが韓国を下し2連勝。勝ち点6とし決勝トーナメント進出一番のりとなりました。

ともに初戦に勝利した両チームが激突したこの一戦。前半は互いにゴール前に迫るなど、ゴールまであと一歩と迫る互角の戦いをみせ0-0のまま終えます。

すると後半開始すぐの5分にメキシコが思わぬ形で先制。韓国のゴール前、クリアされたハイボールに対し相手GKが前進しながらジャンピングキャッチを試みますが、着地時に味方選手と衝突しボールをこぼしてしまいます。これにいち早く反応したのがメキシコのルイス・ロモ選手。無人のゴールへと蹴り込み得点となりました。

その後も互いに攻め込む場面をつくりつつも、時間は刻々と進みます。終盤には韓国の猛攻を受け、クロスからヘディングシュートで決定機を作られますが、メキシコGKラウル・ランヘル選手が足でブロック。そのセカンドボールもしっかりゴールライン直前でキャッチし死守しました。

この1点を守り切ったメキシコ。2連勝とし勝ち点6で決勝トーナメント進出を1番のりで決めました。