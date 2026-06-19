作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。超大物シンガー・ソングライターの名曲を絶賛する場面があった。

この日はシンガー・ソングライターの松任谷由実とトークを展開。松任谷の楽曲について「みんながおっしゃると思うんですけれど、青春なんですよ」と高校時代に夢中になったと明かした。

この日の番組内の音楽は秋元氏が松任谷の楽曲から選んだと言い、「僕はたまたま放送作家で51周年、作詞家として38年ぐらいだったかな。そうだ、つまり作詞家から見て、こんな凄い詞を書ける人は他にいないなという選曲をしました」と語ると、松任谷は「うれぴー」とおどけてみせた。

そうして「まず、僕が挙げたのが、やっぱり『中央フリーウェイ』の凄さ」と1曲目には「中央フリーウェイ」（1976年）を選曲。「凄いと思うんですよ」と力を込めた。

「つまりそれまでご当地ソング的なね、地名が入ったものはあるじゃないですか。だけどこの車でね、ドライブ感がありながら、その風景が見えてくる。つまり何がいいかっていうと、オーディエンスは同じことやりたくなるでしょう？車でね。車で、あっ見えた、見えたって。本当だ、あのビール工場があって、競馬場があってって」と凄さを語った。