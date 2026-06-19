「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０−１メキシコ代表」（１８日、グアダラハラ）

ＦＩＦＡランキング２２位の韓国は同１３位のメキシコに敗れ、初黒星。１勝１敗となり、決勝トーナメント進出は持ち越しとなった。２試合を終えて、Ａ組２位で２４日の南アフリカ戦で引き分け以上なら２位以上が確定し、突破。負けた場合はメキシコ−チェコ戦の結果次第となる。２連勝のメキシコは決勝Ｔ進出一番乗りとなった。

初戦チェコを２−１で下した韓国は、同じく初戦に南アフリカを２−０で下した開催国メキシコと、勝てば決勝トーナメント進出が決まる大一番。前半は一進一退の攻防が続いた中で１６分にソン・フンミンが抜けだしてループシュートを放ったが、惜しくもオフサイド。同２０分にはメキシコが右サイドからのクロスにＦＷキニョネスが合わせたが、韓国ＧＫのキム・スンギュが好セーブで防いだ。

前半４０分にはスルーパスに走り込んだソル・ヨンウが左足シュートを放ったが、ゴールを捉えることはできなかった。

中盤以降は韓国がボールを保持する時間が長かったが、得点には繋げられず。完全アウェーの中、韓国には大ブーイングが浴びせられた。

後半に入るとまさかのミスで先制を許した。後半５分、左サイドからのクロスに合わせられたが、ＤＦのブロックでボールは上空に。これをＧＫキム・スンギュがキャッチにいったが、味方のＤＦイ・ギヒョクと接触し、ボールをこぼしたところをルイス・ロモに押し込まれた。まさかのミスに韓国イレブンは呆然とした表情を浮かべた。

後半３０分に決定機を作られた場面はキム・スンギュが好セーブで追加点は許さず。

後半４１分に左サイドからのクロスにチョ・ギュソンがヘディング。これをメキシコＧＫラウル・ランヘルがセーブすると、こぼれ球を押し込もうとしたが、ランヘルがこれもぎりぎりでセーブ。ベンチでは途中交代となっていたソン・フンミンが頭を抱えた。

試合後、洪明甫監督は「失点シーンは残念だったが、選手たちは落ち着いて戦っていた」と振り返り、最終戦の南アフリカ戦（２４日）に向けて「最善を尽くす」と前を向いた。