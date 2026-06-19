女優・裕木奈江（５６）の近影に反響が寄せられている。

裕木は１９日までにインスタグラムを更新し、「紫陽花色の風吹く六月」とコメント。猫を抱き、前髪が鮮やかなブルーに染まった画像を掲載した。

若々しくカラフルな写真にフォロワーは「おおおおおおおっ」「ほう、ジャパンブルーですな ｗｗ」「サムライブルーの応援？」「青い髪すてき」「めっちゃめっちゃ御綺麗で可愛い過ぎ」「Ｓｏ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌｌ Ｗｏｍａｎ」とサッカー北中米Ｗ杯を連想する声が上がっていた。

裕木は１７歳でデビューし、１９９３年放送の日テレ系ドラマ「ポケベルが鳴らなくて」やフジテレビ系「北の国から’９２巣立ち」などで人気に。２０００年代から米ロサンゼルスに活動拠点を移し、デヴィッド・リンチ監督の「インランド・エンパイア」や「ツイン・ピークス Ｔｈｅ Ｒｅｔｕｒｎ」、クリント・イーストウッド監督の映画「硫黄島からの手紙」などに出演した。

今年５月には都内でライブを行い、同時に公開されたビジュアルが「これ今のお顔？若い」「奈江さん、やっぱりカワユイ」と話題になった。