アニメーション映画監督の細田守監督が１９日、東京・中央区のＣＲＥＡＴＩＶＥ ＭＵＳＥＵＭ ＴＯＫＹＯで「細田守の原点／展」（２０日〜８月３１日）のトークイベントに、俳優の染谷将太と登場した。

映画「時をかける少女」（２００６年）の２０周年を記念して開催された同展覧会。細田監督は、作品作りで大切にしていることを聞かれると、「時代とともに変わっていくものと変わらないものがある。『サマーウォーズ』も１５、６年（正しくは１７年）前の話のＡＩが敵っていう映画で、今まさにそういう時代になっている。問題意識とかＡＩと僕らの関係性みたいな、まさに今直面してること（を表現している）。そういう意味でも映画って面白い」と楽しそうに語った。

展覧会には細田監督が中学時代に製作した自主アニメーションも展示。「『原点』っていうこのタイミングじゃなきゃ出してない作品。恥ずかしいんですけど、見てください」と照れ笑いすると、これまで４回、細田作品に出演した染谷は「見たんですけど、すごかった。中３でこれを作れるのもそうですし、今の監督につながっているモチーフが出てきて、鳥肌が立ちました」と絶賛していた。

同展覧会では、「サマーウォーズ」や「おおかみこどもの雨と雪」を中心に絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなどの制作資料を過去最大規模で展示。映像世界の演出、テーマ性や作家としての普遍性に迫る。