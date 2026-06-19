しなこ、ビキニ姿の“夏先取りショット”に反響「水着似合ってて可愛い」「めっちゃスタイル良くてうらやましい」
人気インフルエンサーのしなこが18日、自身のインスタグラムを更新。夏を先取りしたビキニ姿を披露した。
【写真】「水着似合ってて可愛い」「スタイルいい」ビキニ姿で“夏のしなこ”
しなこは「夏の475（しなこ）」とつづり、プールでポーズを決める複数のオフショットを投稿。まばゆい日差しの中で、夏らしさ全開のキュートなビキニを抜群のプロポーションで見事に着こなす姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「水着似合ってて可愛い」」「めっちゃスタイル良くてうらやましい」「スタイルいい」「かわいすぎる」「すごい清潔感」など、しなこの抜群のスタイルや愛らしいビジュアルを絶賛するコメントが相次いで寄せられている。
【写真】「水着似合ってて可愛い」「スタイルいい」ビキニ姿で“夏のしなこ”
しなこは「夏の475（しなこ）」とつづり、プールでポーズを決める複数のオフショットを投稿。まばゆい日差しの中で、夏らしさ全開のキュートなビキニを抜群のプロポーションで見事に着こなす姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「水着似合ってて可愛い」」「めっちゃスタイル良くてうらやましい」「スタイルいい」「かわいすぎる」「すごい清潔感」など、しなこの抜群のスタイルや愛らしいビジュアルを絶賛するコメントが相次いで寄せられている。