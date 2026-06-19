影山優佳出演のカナデビア新CM、W杯日本戦で初放送へ ポルノグラフィティ「ヴィヴァーチェ」起用
タレントの影山優佳が出演するカナデビアの企業ブランドCMシリーズ『カナデビアの働く人』第4弾『未来の道をすすむ人たち』篇が、21日から放送される。
【写真】とんでもないメンバー…大好きなお姉さんたちとの3ショットを公開した影山優佳
同CMでは、「未来は、みんなでつくるからおもしろい。」をキーメッセージに、カナデビアグループで働く社員たちの情熱や創意工夫、チームワークといった“見えない力”がつながり、未来を切り拓いていく姿を描く。音楽には、ポルノグラフィティが企業ブランドCMのために書き下ろしたイメージソング「ヴィヴァーチェ」が引き続き使用される。
“未来につづく道”をテーマにした同CMの舞台は、カナデビアのさまざまな技術やソリューションが色鮮やかに表現された世界で、実写映像に加え、多彩なシチュエーションをクリエイティブに表現。人々の挑戦がひとつになることで大きな未来へとつながっていく様子を、特徴的な動きや臨場感のある映像で描いている。
音楽を担当するポルノグラフィティの「ヴィヴァーチェ」は、映像の躍動感を際立たせる楽曲。カナデビアのエネルギッシュな企業姿勢と未来への可能性を、爽やかかつ力強く印象づける。
同CMは、6月21日放送の日本テレビ系『FIFAワールドカップ2026 日本×チュニジア』内で初回放送される予定。FIFAワールドカップ期間中の関連番組のほか、テレビ朝日系『報道ステーション』木曜枠やスポーツ配信プラットフォーム「DAZN」でも展開され、8月以降は首都圏を中心にスポット放映も予定されている。
影山は現在、FIFAワールドカップ2026の現地レポーターとして北中米を訪れており、現地から大会の模様を伝えている。
【写真】とんでもないメンバー…大好きなお姉さんたちとの3ショットを公開した影山優佳
同CMでは、「未来は、みんなでつくるからおもしろい。」をキーメッセージに、カナデビアグループで働く社員たちの情熱や創意工夫、チームワークといった“見えない力”がつながり、未来を切り拓いていく姿を描く。音楽には、ポルノグラフィティが企業ブランドCMのために書き下ろしたイメージソング「ヴィヴァーチェ」が引き続き使用される。
音楽を担当するポルノグラフィティの「ヴィヴァーチェ」は、映像の躍動感を際立たせる楽曲。カナデビアのエネルギッシュな企業姿勢と未来への可能性を、爽やかかつ力強く印象づける。
同CMは、6月21日放送の日本テレビ系『FIFAワールドカップ2026 日本×チュニジア』内で初回放送される予定。FIFAワールドカップ期間中の関連番組のほか、テレビ朝日系『報道ステーション』木曜枠やスポーツ配信プラットフォーム「DAZN」でも展開され、8月以降は首都圏を中心にスポット放映も予定されている。
影山は現在、FIFAワールドカップ2026の現地レポーターとして北中米を訪れており、現地から大会の模様を伝えている。