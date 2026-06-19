音楽プロデューサーの小室哲哉（67）が18日放送のNHK総合「SONGS」（木曜後10・00）に出演。ヒット曲の誕生秘話を語った。

この日のゲストは渡辺美里。86年発売の大ヒット第4弾シングル「My Revolution」の作曲を担当したのは、「TM NETWORK」として活動していた同レーベル所属の先輩アーティスト、小室だった。

当時は自身もブレークする前ながら独自のサウンドを作る能力は買われており、渡辺をヒットさせたいと力を入れるチームに誘い入れられた。スタッフからサビの改良を求められできあがった曲が「My Revolution」。渡辺は、レコーディングで小室の弾く同曲に「何てすてきな！と。すごい良いメロディー！ラララで聴いても歌っても鳥肌が立った」と振り返った。

ただ、小室はサビとそれ以外を別々に作っていたため、つなげるとサビがひどく高音域になってしまう。アレンジャーと相談し、サビのキーを3つ下げた。当時は画期的だったこの「転調」がうまくハマり、サビの言葉もしっかりリスナーに伝わる名曲となった。

小室は「違和感がない転調。サビの前に、ここまで（キーを）下げてもいけたっていうのは、僕の後の音楽人生にとっても“My Revolution”」と革命的発見だったことを強調。「転調といえば小室哲哉だよね、と言っていただけるようになった」と話した。渡辺も小室のことを「私たちの中では“転調民族”って呼んでますから。転調しまくってる」と笑い、「でもそこがゾクッとする気持ち良さになってるんですよね」と絶賛した。

同曲は小室にとっても転機となる重要な曲とし、「作曲家ということでは、ここから“面白いヤツ出てきた”って思ってもらえた。My Revolutionのおかげ」と実感を込めていた。