■これまでのあらすじ

他人事だった夫がようやく動き、義母と話し合うことになる。しかし、義母は「ちゃんと知ってほしい」とセミナーの勧誘を始め出し、妻が断固拒否するとヒートアップ！ 捨て台詞を吐いて去っていったと思ったら、後日、兄嫁から連絡があって…？



私がお義母さんをブロックして穏やかに過ごしていたころ、お義姉さんがターゲットになって苦しんでいました。お義姉さんにはお義姉さんの事情があって母乳からミルクに切り替えたのに、それを今さら責めるようなことを言い出したそうで…。

里香ちゃんを心配しての言葉なのかもしれませんが、あまりにも無神経です。それを言ったらお義姉さんが傷つくだろうって、なんでわからないのかな…。今のお義母さんは視界が狭く、何を言っても話が通じない状況なんだと思います。善意という刃で傷つけてくる人を相手に、こちらが痛みを我慢する必要ないはずです。私はお義姉さんに「強い気持ちで対応していいと思う」とアドバイスしました。しばらくして…、お義姉さんもお義母さんをブロックしたと聞きました。次回は【義母 Side Story】！

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)