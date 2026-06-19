佐藤流司、所属ユニット「ZIPANG OPERA」のライブツアー全公演の降板を発表「心身の不良により、万全な状態でのライブ参加が難しく」
俳優の佐藤流司のスタッフ公式Xが19日、佐藤が所属する音楽パフォーマンスユニット「ZIPANG OPERA」のライブツアー『ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜』（27日〜7月9日）を全公演を降板することを発表した。
【写真】元気そうだけど…うつ病＆パニック障がい公表した佐藤流司
投稿では「『ZIPANG OPERA 〜ZIPANGRIMM〜』に関しまして、佐藤流司の心身の不良により、万全な状態でのライブ参加が難しく、話し合いを行い、全公演を辞退させていただくことになりました」と報告。「楽しみにしてくださっていたファンの皆さま、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
同日「ZIPANG OPERA」のホームページでも「『ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜』に関するお知らせ」を更新し、「佐藤流司の所属事務所から発表がありました通り、心身の不調により全公演を辞退したいとの申し入れがございました」と説明。「本人および所属事務所、メンバー、スタッフで幾度も話し合いを重ねた結果、まずは楽しみにしていただいている皆様にステージをお届けするということを第一と考え、本公演は福澤 侑、spiの二人で実施させていただくことになりました」と報告。「皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後の対応については「出演者変更に伴い、ご参加を見送られるお客様へはチケット代金の払い戻しを実施いたします」とし、「払い戻しに関する詳細は、後日改めてご案内いたします」と伝えている。
「ZIPANG OPERA」は、佐藤、福澤、spiの3人による、全く新しいジャパニーズポップを世界に向けて発信する音楽パフォーマンスユニット。 アーティストプロデューサーは演出家としても活躍するPaniCrewの植木豪が務める。
佐藤は、1995年1月17日生まれ、宮城県出身。2011年、『仮面ライダーフォーゼ』で俳優デビュー。ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』や、ミュージカル『刀剣乱舞』、ミュージカル『忍たま乱太郎』、ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズンなどに出演。
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投稿では「『ZIPANG OPERA 〜ZIPANGRIMM〜』に関しまして、佐藤流司の心身の不良により、万全な状態でのライブ参加が難しく、話し合いを行い、全公演を辞退させていただくことになりました」と報告。「楽しみにしてくださっていたファンの皆さま、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後の対応については「出演者変更に伴い、ご参加を見送られるお客様へはチケット代金の払い戻しを実施いたします」とし、「払い戻しに関する詳細は、後日改めてご案内いたします」と伝えている。
「ZIPANG OPERA」は、佐藤、福澤、spiの3人による、全く新しいジャパニーズポップを世界に向けて発信する音楽パフォーマンスユニット。 アーティストプロデューサーは演出家としても活躍するPaniCrewの植木豪が務める。
佐藤は、1995年1月17日生まれ、宮城県出身。2011年、『仮面ライダーフォーゼ』で俳優デビュー。ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』や、ミュージカル『刀剣乱舞』、ミュージカル『忍たま乱太郎』、ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズンなどに出演。