佐藤流司、所属ユニット「ZIPANG OPERA」のライブツアー全公演の降板を発表「心身の不良により、万全な状態でのライブ参加が難しく」

佐藤流司、所属ユニット「ZIPANG OPERA」のライブツアー全公演の降板を発表「心身の不良により、万全な状態でのライブ参加が難しく」