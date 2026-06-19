プロボクシング帝拳プロモーションは19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXT BOXING 6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。

WBA世界バンタム級正規王座決定戦では同級1位・増田陸（28＝帝拳、10勝9KO1敗）が同級2位の元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾（30＝志成、21勝19KO3敗3分け）と対戦。WBO世界スーパーフライ級王座決定戦12回戦では元世界2階級制覇王者でWBO同級3位の寺地拳四朗（34＝BMB、25勝16KO2敗）が同級4位イスラエル・ゴンサレス（29＝メキシコ、32勝12KO5敗2分け）と空位の同級王座を争う。WBC世界ライトフライ級王者の岩田翔吉（30＝帝拳、16勝13KO2敗）は初防衛戦で同級1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ、18勝8KO）の挑戦を受ける。

12戦目で世界初挑戦となる増田はジムの大先輩で元WBC同級王者・山中慎介氏と同じ一撃必殺の左ストレートが武器。“神の左の継承者”と期待され、3月15日の前戦では元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）に8回1分12秒TKO勝ちし、王者への挑戦権を手にしていた。

前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）が14日にWBA世界バンタム級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国）を6回KOで同王座を獲得。ただロドリゲスが次戦は他団体王者との統一戦か、階級を上げて世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）との試合を予定しており、WBAバンタム級王座の防衛については不透明な状況。

そのためWBAからは休養王者・堤聖也（角海老宝石）と増田による王座決定戦の指令が出ていたが、前戦で鼻骨骨折した堤の状態が良くないとの連絡を受け、WBAの指令により増田対比嘉の正規王座決定戦が決定したという。

対する比嘉は日本人初、世界でも超異例の4戦連続の世界挑戦で昨年7月のWBA世界バンタム級タイトルマッチ以来、約1年ぶりのリングに上がる。前戦のバルガス戦ではダウンの応酬の末に引き分け、王座返り咲きを逃した。24年9月のWBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）戦でもダウンを奪いながらも0―3判定負け。昨年2月にはWBA同級王者・堤聖也とダウンの応酬の末に引き分け、いずれもあと一歩で王座奪取を逃していた。8年3カ月ぶりの世界王座返り咲きとなれば、元ミニマム級世界王者・高山勝成の5年11カ月を上回る国内最長ブランクとなる。

昨年7月にフライ級2団体統一王座から陥落した寺地はスーパーフライ級で“仕切り直し”の世界3階級制覇を目指す。同12月、サウジアラビアでIBF同級王者ウィリバルド・ガルシア（35＝メキシコ）に挑戦予定だったが、ガルシアが前日計量後に体調不良を訴えてドクターストップ。試合中止となっていたため、約1年ぶりの再起戦となる。

昨年3月の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けし、WBO王座から陥落した岩田は3月15日のWBC世界同級タイトルマッチで王者ノックアウト・CPフレッシュマート（タイ）に8回TKO勝ち。約1年ぶりの世界王座返り咲きを果たした。WBCからはバディージョとの対戦指令が出されていた。