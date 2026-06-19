タレントの紗栄子（39）が2026年6月16日、Instagramを更新。重い腎臓病を患っていた愛猫が天国へ旅立ったことを明かした。

【映像】紗栄子、飼い猫・ルナとの思い出ショットや動画

紗栄子は2024年に、経営する牧場で保護猫活動を始めたことを報告。最初に保護した猫を「ルナ」と名付けたことを明かしていた。その後はInstagramで、ルナとたわむれる様子やダンスする動画など日常について発信してきた紗栄子。

愛猫のルナが天国へと旅立ったことを報告

しかし2026年6月16日の更新では、ルナが天国へと旅立ったことを報告。

「保護猫として出会い、家族となり、一緒に過ごした時間は決して長くはありませんでしたが、ルナはたくさんの愛と学びを残してくれました。ルナは重い腎臓病と闘っていました」「少しでも希望をつなぎたいという思いから、研究段階にある薬の投与も受けさせていただきました。残念ながらルナの命を救うことはできませんでしたが、ルナが残してくれたデータや経験は、これから先、同じ病気で苦しむ猫たちを救うための大切な一歩になると信じています」とつづっている。

紗栄子の報告にファンからは、「紗栄子ちゃんと出会えて幸せだったと思います」「ルナちゃん、ありがとう。安らかにね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）