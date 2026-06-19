◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国 0―1 メキシコ（2026年6月18日 メキシコ・グアダラハラ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグA組第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、韓国（FIFAランク25位）がメキシコ（FIFAランク14位）に0―1で敗れ、勝ち点は3のままとなった。

初戦でチェコに2―1で逆転勝利した韓国は、ウイングバックを李太錫（イ・テソク）から金文煥（キム・ムンファン）に入れ替えたのみで、10人が2試合連続先発。4大会連続出場のFW孫興民（ソン・フンミン）らがゴールに迫った。

前半20分、FC東京のGK金承奎（キム・スンギュ）は今大会第1号を決めたFWキニョネスのヘディングシュートを好セーブ。だが、0―0で折り返した後半5分、痛恨の失点を喫した。

ゴール前で高く浮いたボールをキャッチしかけたところで、着地の際に味方と接触。こぼれたボールをMFロモに押し込まれた。守護神は芝を叩いて悔しがり、苦悶の表情を浮かべた。

それでも同30分にFWのR・ヒメネスに放たれたシュートを防ぐ意地を見せた。同40分にも枠内シュートを左手1本ではじき出した。

チームは終盤の同42分にFWチョウ圭成（チョ・ギュソン）がヘディングでゴールに迫ったが、あと一歩で相手守護神に防がれて得点ならず。過去11大会で4分け7敗と“鬼門”だった1次リーグ第2戦でまたも屈し、連勝を逃した。