女優の細川直美が18日、自身のアメブロを更新。52歳の誕生日を迎え、家族とともにお祝いをしたことを報告した。

【映像】細川直美、長女の成人式での親子ショット

細川は「既にお祝いのコメントをいただいておりますが」と述べ、同日に52歳の誕生日を迎えたことを報告。「今年も健康第一で、何事も楽しむ気持ちを大切に」と抱負をつづり、今年の目標として「心も身体も暮らしも『整える』」ことを挙げた。

続けて更新したブログでは、「最近の我が家は0:00ピッタリ 日付が変わると同時にお誕生日をお祝いするのが恒例となっていて」と明かし、会食があった長女も日付が変わる直前の11時45分に「間に合った〜 と息を切らしながら帰宅しました」と家族の温かいエピソードを披露。家族からは健康を気遣って「Apple Watch」がプレゼントされたといい、次女が設定をしてくれたという可愛い待ち受け画面も公開し、「睡眠や運動、色々な健康管理が出来そうです」とつづった。

家族で“贅沢”バースデーディナーへ

また同日の夜には「家族で少し贅沢にバースデーディナーに行って来ました」と報告し、自身のリクエストであったという鰻を堪能した様子を公開。「皆様にも家族にも友人にもお祝いしていただいて本当に嬉しい、感謝ばかりの一日となりました」と喜びを滲ませた。

この投稿に読者からは「お誕生日おめでとうございます happyな一年になりますように」「素敵なプレゼントですね」「とても嬉しそうな笑顔も素敵です」「エレガントで上品で華やかで素敵ですね」などのコメントが寄せられた。