TVアニメ『カグラバチ』のキャラクター・六平国重役を関智一が演じることが発表され、あわせてキャラクタービジュアルとキャラクターPVが公開された。

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本作は、外薗健による同名マンガを原作とするネオジャパニーズ刀アクション。原作は連載開始直後から日本のみならず世界中で注目を集め、コミックスの累計発行部数は400万部を突破している（デジタル版含む）。

監督は竹内哲也、キャラクターデザインは佐々木啓悟、アニメーション制作はCypicが担当する。

物語は、刀匠を志す少年・六平千鉱と、高名な刀匠である父・国重の日常が、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃によって切り裂かれるところから始まる。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩む。六平千鉱は寡黙な少年で、「毘灼」によって死に追いやられた父の仇を討つため、そして奪われた6本の妖刀を取り戻すために旅をする。

関が演じる六平国重は、息子の成長を優しく見守る千鉱の父親。唯一無二の技術を持つ凄腕の刀匠で、強大な力を持つ刀・妖刀を作ることができた唯一の人物だ。彼の妖刀が、かつて起こった斉廷戦争を終わらせたと言われ、3年前の毘灼襲撃の際に命を落とす。

関智一（六平国重役） コメント

アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点六平国重は伝説的な刀匠ですが、同時に温かい父親でもある人物です。その両方の魅力が自然に伝わるよう意識して演じました。日常のユーモアある面は明るく楽しく、刀匠として信念を語る場面では、セリフ一つひとつに重みを感じてもらえたら嬉しいです。

役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み六平国重役に決まった時は、本当にうれしかったです。『カグラバチ』はたくさんのファンに愛されている作品ですし、国重も物語の中で大切な存在です。原作の熱さやキャラクターたちの想いを、アニメならではの形でしっかり届けられるよう頑張っています。

作品の第一印象初めて原作を読んだ時は、「とにかく熱い作品だな！」という印象でした。迫力のあるアクションはもちろん、覚悟や喪失、復讐といった感情もしっかり描かれていて、一気に引き込まれました。独特の世界観もあって、どんどん続きが気になる作品です。

六平国重の最大の魅力国重の魅力は、信念を貫く強さと深い愛情だと思います。僕自身も、好きなことにはとことん打ち込むタイプなので、少し共感する部分があるかもしれません。

『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？「受け継がれる魂」（文＝リアルサウンド編集部）