包丁も火も使わないスピードおかず「きゅうりとわかめのナムル」
【画像を見る】酢の物の定番組み合わせをナムルでいただく「きゅうりとわかめのナムル」
暑い季節、さっぱりとしたものが食べたくなると「きゅうり」の出番です！今回ご紹介するナムルは、きゅうりを叩いて割ってあえるだけ。すぐに作れて洗い物も少なく、忙しい日にぴったり。不規則な断面に、ごま油がよく絡みます。
■きゅうりとわかめのナムル
酢のものでおなじみの組み合わせを絶品ナムルに
【材料・2人分】
きゅうり…2本(約200g)
白いりごま…適量
A
ごま油…大さじ1
塩…ひとつまみ
こしょう…少々
【作り方】
1．きゅうりはめん棒でたたいて食べやすく割る。わかめはたっぷりの水に約3分ひたしてもどし、水けを絞る。
2．ボウルにAを混ぜ合わせ、きゅうり、わかめを加えてあえる。器に盛り、白いりごまをふる。
（1人分71kcal／塩分0.4g）
＊ ＊ ＊
包丁も火も使わないレシピなので、お子さんと一緒に作るのもよいですね。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
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