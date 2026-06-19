きゅうりとわかめのナムル


【画像を見る】酢の物の定番組み合わせをナムルでいただく「きゅうりとわかめのナムル」

暑い季節、さっぱりとしたものが食べたくなると「きゅうり」の出番です！今回ご紹介するナムルは、きゅうりを叩いて割ってあえるだけ。すぐに作れて洗い物も少なく、忙しい日にぴったり。不規則な断面に、ごま油がよく絡みます。

■きゅうりとわかめのナムル

酢のものでおなじみの組み合わせを絶品ナムルに

時間のない日もサッとつくれるナムル


【材料・2人分】

きゅうり…2本(約200g)

カットわかめ…2g

白いりごま…適量

A

　ごま油…大さじ1

　塩…ひとつまみ

　こしょう…少々

【作り方】

1．きゅうりはめん棒でたたいて食べやすく割る。わかめはたっぷりの水に約3分ひたしてもどし、水けを絞る。

2．ボウルにAを混ぜ合わせ、きゅうり、わかめを加えてあえる。器に盛り、白いりごまをふる。

（1人分71kcal／塩分0.4g）

＊　＊　＊

包丁も火も使わないレシピなので、お子さんと一緒に作るのもよいですね。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

この投稿をInstagramで見る レタスクラブ公式アカウント【#時短レシピ #献立】(@lettuce_official)がシェアした投稿