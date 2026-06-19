柴犬のかわいい寝姿を撮ったつもりが…予想外の表情に「歯が！」「どういう感情!?」
【写真を見る】思わず二度見！愛犬のかわいい寝顔をズームアップしてみたら…？
愛犬の無防備な寝姿に思わずキュンとして、スマホを構えたくなるのは「飼い主あるある」ですよね。
現在Xではそんな愛犬の寝姿を収めた投稿が2.8万いいねを獲得し、話題となっている…のですが、どうやら注目されているのはそのワンちゃんの表情のようで…？
「ちょっと威嚇してる？」「なぜその顔!?」など、驚きつつも困惑してしまうようなコメントが寄せられているワンちゃんの表情とは、一体どのようなものなのでしょうか。
話題のポストの投稿主はマメ（@msk428815）さん。愛犬である柴犬のマメちゃんの寝姿を写真に収め…いざ撮ったものを確認してみると…。
お…起きてる!?
一見寝ている風のマメちゃんですが、よく見るとしっかりと目を開けてこちらをじーっ。歯をむき出しにしながらカメラを正面から見据える姿は、思わず「怒ってる？」と聞きたくなるほどの圧を感じます。
飼い主さんのポストでは、そんなマメちゃんの表情が段階的にクローズアップされていくのですが、最後に登場する顔のドアップはなかなかの迫力…！
■驚きと愛らしさが混ざり合う！ポストに対する反響を聞いてみると
こちらのポストに対する反響を伺うと「反響がすさまじくビックリしています!!」と話題になったことにかなり驚かれている飼い主さん。
また、ポストに対する印象的なコメントについては「たくさんありすぎて、どれもこれも嬉しいコメントばかりでした！」とのこと。
引用リポストを含め、多くのコメントが寄せられている今回の投稿。マメちゃんの迫力満点な表情に「怒ってる？」「どういう感情？」と困惑する声が続出する一方で、「歯がかわいい」「ムキッ！ってなってて愛らしい！」といった声も多く、困惑されつつも、その愛らしさにたくさんの人がほっこり癒やされているようです。
■びっくりしたけど…かわいい！当時のマメちゃん
当時の状況を飼い主さんに聞いてみたところ、ソファで寝ているマメちゃんの写真を撮ったことが始まりとのこと。
そして撮り終えた写真の確認中にマメちゃんの表情に気付いたようで「ズームにしたら、ん？見てる？（笑）…不機嫌じゃん!!」と驚きつつもクスッと笑えたという飼い主さん。その表情が「あまりにもかわいくてポストしました！」と教えていただきました。
寝ていると思ったらまさかの表情でこちらを見ているなんて…可愛さも面白さも満点でポストしたくなる気持ちが凄くわかります！
■SNSでも大人気！マメちゃんの「ムキ顔」
そんなマメちゃんのポストですが、寄せられたコメントの中に「ムキ顔」というワードをたびたび確認。
この「ムキ顔」とは、ワンちゃんが鼻にシワを寄せながら歯をむき出しにしている表情とのことで、犬好きさん達の間でも人気の表情なのだとか。
一般的には威嚇や怒りなどの感情を伝えているといわれるムキ顔ですが「多分、怒りではなく不機嫌（笑）」とマメちゃんの場合の感情を教えてくれる飼い主さん。
眠たかったのか、もしくは…など、マメちゃんのムキ顔の理由を考えつつも、純粋に「ムキっ！」のかわいさにほっこりしちゃいますね。
最後に、飼い主さんお気に入りのマメちゃんの表情をお聞きすると「やっぱりムキ顔は可愛いです!!」と力強いお答えが。
コメントでも「ムキ顔かわいい！」と言われているマメちゃん。これからもその迫力満点な表情で皆を魅了してほしいですね♪
マメ（@msk428815）さんのXでは、そんなマメちゃんのかわいい姿や癒される姿をたくさん見ることができます！
気になる方は是非チェックしてみてください。
文＝SI