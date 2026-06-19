もうフライパンの買い替えで悩まない！10年保証の「コレール」新フライパンで作る、ほったらかし絶品肉じゃが
【画像を見る】切って煮るだけの「無水肉じゃが」
「またフライパンがこびりつくようになった…」と、キッチンでため息をつくこと、ありませんか？
買い替えるのも面倒だし、捨てるのも一苦労ですよね。
今回、そんな私たちの救世主になってくれそうな新製品の発表会に行ってきました！
割れにくいガラス食器でおなじみのブランド「CORELLE（コレール）」と株式会社ドウシシャがタッグを組んだ、画期的なフライパンです。
■強火も金属ヘラもOK！ 10年保証の頼れる相棒
5月下旬から順次発売の「コレール マルチパン22cm ガラスふた付き」(14,300円（税込）)。
このマルチパンの最大の魅力は、こびりつきにくさと丈夫さを両立した「DuraNano（デュラナノ）テクノロジー」です。
ちょっと難しい言葉ですが、簡単に言うと「フッ素樹脂加工を使わず、レーザーで表面に細かい凹凸を作って、水や汚れを弾くようにした新しい技術」のこと。
これまでのこびりつきにくいフライパンは、強火がNGだったり、金属のヘラを使うとコーティングが剥がれてしまったりと、少し気を使う必要がありましたよね。
でも、このマルチパンなら強火でガンガン炒め物をしてもOK！ 金属の調理器具でガシガシ混ぜてもへこたれません。
しかも、内面のこびりつきに対する「10年保証」も！ 「フライパンは消耗品」という常識を覆してくれますよね。
購入時のお値段は少し張りますが、10年使えると考えれば、1年あたり約1,400円。
買い替え時期を考えたり処分したりのストレスを考えると、実はとってもコストパフォーマンスがいいんです。
■プロ直伝！切って煮るだけの「無水肉じゃが」
発表会で野永さんが教えてくれた肉じゃがは、お水やお出汁を一滴も使いません。
必要なのは、お肉と野菜、そしてどの家庭にもある基礎調味料だけ。
「えっ、それだけで味が決まるの？」と驚きましたが、これが本当に絶品なんです。
作り方は、驚くほど合理的で簡単です。
＜材料・4人分＞
・牛切り落とし・・・ 300g
・じゃがいも ・・・500g
・にんじん・・・ 150g
・玉ねぎ・・・ 250g
■A
└酒 ・・・大さじ3
└しょうゆ ・・・大さじ3
└みりん ・・・大さじ2
└砂糖 ・・・大さじ2
・絹さや（盛り付け用）・・・ 8枚
＜作り方＞
1．具材を一口大に切り出す。
2．冷たいフライパンに牛切り落としを加え中火でいため、１を加えて再度炒める。
3．Aを加え、ガラス蓋を乗せて約20分煮込む。
4．お好みの味まで煮詰めたら、絹さやを加え、軽く混ぜて余熱で火を入れる。絹さやの色が鮮やかになれば完成。
【野永さんの調理ポイント】
・皮には旨味と香りがあるので、よく洗えば皮はむかなくてOK！
・具材は切り揃えることで食べやすく、見た目にも美しくなります。
・蓋をすることで、野菜から出た水分が水蒸気になり、フライパンの中をぐるぐると循環してお出汁の代わりになります。
・完成の目安は玉ねぎが透明になってきたら。途中で一度全体を混ぜ合わせれば完成です。
■ずっしりとした重さには理由がある
実際に持ってみると、このマルチパン、少しずっしりとした重みを感じます。
でも、この重さにもちゃんと美味しい理由がありました。 外側がステンレス、中間がアルミニウムの3層構造になっているため、蓄熱性がとても高く、熱がフライパン全体にムラなく伝わるんです。
だから、野菜の水分だけで美味しい無水調理ができるんですね。
特に煮込み料理などフライパンを振る動きがない料理に最適です。
■道具に頼って、もっと肩の力を抜きましょう
料理は毎日続くものだからこそ、最新のテクノロジーが詰まった道具の力を借りて、ラクをしてみませんか？
こびりつかない、傷つかない、そしてほったらかしで美味しいおかずができるマルチパンは、私たちを救ってくれる心強い味方です。
初期投資は少し必要ですが、日々のストレスを減らし、長く愛用できる「賢いお買い物」になるはずですよ。 ぜひチェックしてみてくださいね。
文：レタスクラブWEB編集部