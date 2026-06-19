ソニーから新たに登場した「α7R VI」は、35mmフルサイズセンサーを搭載するミラーレスカメラだ。

ソニーαのなかでも、高画素モデルとして独自の地位を築いてきたα7Rシリーズの最新モデルという重要な位置付けを担っている。新開発の積層型センサーと、画像処理エンジン「BIONZ XR2」の採用が今回の肝となっているが、それがどれほど効果的であるかを確認していきたい。

外観

外形寸法は約132.7×96.9×82.9mmで、質量は約713g（バッテリー、メモリーカード含む）となっている。前モデルの「α7R V」は約131.3×96.9×82.4mmであり、大きな変化はない。少し前に発売された「α7 V」との差もごくわずかで、α7シリーズらしいプロポーションはしっかりと受け継がれている。

ボディの基本設計が大きく変わっていないことは、従来のα7シリーズユーザーにとって安心材料と言える。後述するように「α7R VI」は撮像センサーやAF性能などに大きな進化を遂げているが、実際の操作感はこれまでのシリーズ機と大きく変わらない。新しい機能を手にしながらも、違和感なく撮影に集中できる点は本機の魅力のひとつだ。

操作部まわり

ダイヤルやボタン類の配置に大きな変更はなく、基本的には前モデル「α7R V」の操作性を踏襲している。α7シリーズ全般に共通するもので、シリーズを通して磨き上げられてきた操作系は完成度が高く、大きく手を加える必要はなかったのだろう。

やや意外に感じるのは、シャッターボタン周辺の形状だ。「α9 III」や「α1 II」などのように、周辺部を盛り上げて指の位置を把握しやすくした形状とは異なり、従来通り比較的平坦なデザインを採用している。

「α7R VI」や「α7 V」のようなオールラウンドモデルでは、瞬間的な操作性よりも幅広い撮影シーンでの扱いやすさを重視した結果なのかもしれない。いずれにしても、実際の使用で不満を感じることはなかった。

ファインダーは、有機ELの0.64型電子式ビューファインダーを搭載する。解像度は約944万ドットで、前モデル「α7R V」の仕様をそのまま引き継いでおり、大きな変更点は見当たらない。

とはいえ、その表示品質は現在でも十分に高いレベルにある。高画素機ではピントの山や細部の描写をファインダー上で確認できることが重要になるが、本機のEVFに不足を感じる場面はなかった。

背面モニターも前モデルから引き続き、3.2型・約210万ドットの液晶モニターを採用する。注目したいのは、「α7R V」で初採用された4軸マルチアングル液晶モニターが継承されていることだ。

チルト機構とバリアングル機構を組み合わせた独自の構造により、横位置・縦位置を問わず光軸を大きく崩すことなく撮影できる。風景撮影やマクロ撮影はもちろん、三脚使用時にも扱いやすく、完成度の高いモニター機構と言えるだろう。

メモリーカードスロットは、SDメモリーカード（UHS-II対応）とCFexpress Type Aカードに対応したダブルスロットを備える。両スロットともSDメモリーカードとCFexpress Type Aカードのいずれにも対応しており、SDメモリーカード×2枚や、CFexpress Type Aカード×2枚で運用することも可能だ。

「α7 IV」や「α7 V」などのスタンダードモデルでは、CFexpress Type Aカードに対応するスロットが片側のみとなっている。本機では両スロットがSDとCFexpress Type Aの両方に対応しているため、メモリーカードの選択肢が広い。

SDメモリーカードによる手軽な運用から、CFexpress Type Aカードを活用した高速連写や高負荷な動画撮影まで幅広く対応できる点は、プロユースという観点から見ても魅力と言えるだろう。

撮像センサーと画像処理エンジン

搭載する撮像センサーは、有効約6,680万画素の35mmフルサイズ積層型CMOSセンサー「Exmor RS」となった。前モデルは有効約6,100万画素の裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R」だったので、画素数が微増するとともに積層型へ進化したことになる。α7Rシリーズとしては大きな転換点と言えるだろう。

また、今年の春に発売されたスタンダードモデルの「α7 V」と同じく、画像処理エンジンが従来の「BIONZ XR」から「BIONZ XR2」へと進化している。処理性能が向上しただけでなく、これまで独立して搭載されていた「AIプロセッシングユニット」を内蔵している点も特長で、積層型センサーとの組み合わせにより、高度な認識処理や高速なデータ処理を実現している。

積層型センサーを採用したことで、画質への影響が気になる人もいるだろう。しかし、以下の作例を見る限り、撮像センサーや画像処理エンジンの変更による画質面での不安を感じることはなかった。スピード性能については後述するが、少なくとも画質面においては、前モデルと比べて同等以上と捉えてよいだろう。

α7R VI／FE 24-70mm F2.8 GM II／24mm／絞り優先AE（1/25秒、F16、＋1.7EV）／ISO 400

同じく、積層型構造が採用されたことで、高感度性能への影響を懸念する向きもあるかもしれないが、実際のところは杞憂に過ぎないだろう。本モデルの常用感度域は前モデルと同じくISO 100～32000で、数値上の扱いに変化はない。

常用最高感度ISO 32000で撮影したのが下の作例。さすがに等倍ではノイズ感が確認できるものの、SNSなどでの利用を前提とすれば、画質は十分に保たれている。直接比較したわけではないが、前モデルと比べても遜色のない高感度耐性を備えているといった印象だ。

α7R VI／FE 50mm F1.4 GM／50mm／絞り優先AE（1/500秒、F5.6、－0.7EV）／ISO 32000

AFと高速連続撮影

6,000万を超える高画素モデルながら、動体撮影機能も大きく進化しており、「α9 III」や「α1 II」、「α7 V」に搭載されていた「プリ撮影」機能が本モデルにも採用された。

シャッターボタンを半押しした状態から全押しした瞬間を起点に、最大1秒分さかのぼって画像を記録する仕組みで、鳥の飛翔など、人の反応速度では捉えきれない瞬間にも対応できる。

連写速度は本モデルの連写最高速度と同じ約30コマ/秒でブラックアウトフリーが実現されているなど、機能面での制約は特に感じられない。

前モデルはシリーズで初めてAIプロセッシングユニットを搭載した機種であったが、本モデルではそれが画像処理エンジンと効率よく統合されたこともあって、被写体検出機能も着実に向上している。

認識対象は人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機と、前モデルからほとんど変更はないものの、新たに「オート」が加わったことで、画面内に対象が混在しないような場合に、対象を切り換える手間を省けるようになった。

こうした高機能が組み合わさることで、これまで撮影が難しかった鳥の飛び立ちなどの“瞬間”を、比較的容易に狙えるようになった点は大きい。上位モデルや「α7 V」などではすでに実現されていた機能であるが、高画素モデルのα7Rシリーズでも可能になったことは意味が大きいだろう。やや小さくしか被写体を撮影できていなくても、無理のないトリミングで適正サイズに修正できる。

α7R VI／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS／600mm／絞り優先AE（1/2,000秒、F6.3、＋0.7EV）／ISO 640

動画撮影性能

動画撮影においても本格的な機能を備えている。記録可能なフォーマットは最大で8K30p（4:2:2 10bit）に対応しており、これは前モデルの8K24p（4:2:2 10bit）を上回っている。

加えて、新開発の画像処理エンジン「BIONZ XR2」と積層型CMOSセンサーの組み合わせにより、フルサイズ領域のまま4K120pと4K60pの撮影が可能となったことにも注目したい。高画素機ならではの充実した仕様で、動画性能においても高い競争力を備えていると言えるだろう。

今回は、「α7R VI」の4K60pでサンプル動画を作成してみたので、参考までにご覧いただきたい。

作例

高画素機であるα7Rシリーズは、風景やネイチャーといった分野で選ばれることが多い。そのため、新たに積層型センサーや画像処理エンジンを採用したことで、描写性能への影響を気にするユーザーもいるかもしれない。しかし実際には、α7Rシリーズらしい高い解像性能や豊かな階調再現性はしっかりと維持されており、安心して使うことができる。

下の作例では、長い年月をかけて複雑な形状となったヒノキの根元部分を撮影してみたが、その立体感に富んだ描写からも、本機の優れた描写性能を感じ取ることができるだろう。

α7R VI／FE 24-70mm F2.8 GM II／50mm／絞り優先AE（1/25秒、F5.6、－1.3EV）／ISO 400

スナップ感覚で撮影した1枚であっても、「α7R VI」の高画素な描写性能は遺憾なく発揮される。石仏の材料として使われた石の質感はもちろん、石匠によって生み出された柔らかな曲線まで丁寧に描き出しており、その表現力の高さには感心させられる。

撮影にはG Masterの標準ズームレンズ「FE 24-70mm F2.8 GM II」を使用したが、本機はその優れた光学性能を余すことなく引き出してくれた。

α7R VI／FE 24-70mm F2.8 GM II／69mm／絞り優先AE（1/50秒、F4.0、－0.3EV）／ISO 100

スギゴケに覆われた古刹の小径を撮影した1枚。こうした1面がほぼ同色で占められる光景は、細部を丁寧に描き分ける能力がなければ単調な印象になりがちだが、本機はコケの微妙な濃淡や質感の違いまでしっかりと描写してくれた。

また、奥の直射日光が差し込む部分にも注目してほしい。深い陰影と明るいハイライトが同居する難しい条件でありながら、豊かなダイナミックレンジによって破綻の少ない自然な描写を実現している。

α7R VI／FE 24-70mm F2.8 GM II／32mm／絞り優先AE（1/40秒、F5.6、＋1.3EV）／ISO 400

この時期、林間にさりげなく生えているギンリョウソウを撮影してみた。地面近くに生える小さな植物のため、4軸マルチアングル液晶モニターを引き出し、低い位置から撮影しているが、無理のない姿勢で快適に構図を追い込むことができた。

このモニターは前モデル「α7R V」で初めて採用されたもので、横位置・縦位置を問わず光軸を維持しやすい優れた仕組みだ。その使い勝手の良さから現在ではαシリーズ各機種へと展開されており、本モデルにも正統に受け継がれていることを嬉しく感じた。

α7R VI／FE 24-70mm F2.8 GM II／51mm／絞り優先AE（1/80秒、F2.8、－0.3EV）／ISO 400

高画素モデルのα7Rシリーズとしては新機軸と言ってもよい積層型CMOSセンサーによる高速性能だが、前モデル「α7R V」で初搭載されたAIプロセッシングユニットとの相性は意外なほどに良好だ。

下の作例のような室内でのペット撮影でも、被写体の瞳を正確に捉え続け、確実な結果をもたらしてくれた。もちろん、こうした恩恵はペット撮影だけに留まらず、ネイチャー撮影などで微妙に動く被写体を最適なタイミングで捉えたいという場合に、強力かつ手厚い力添えとなってくれるだろう。

α7R VI／FE 50mm F1.4 GM／50mm／絞り優先AE（1/800秒、F1.4、－0.3EV）／ISO 800

まとめ

有効約6,680万画素の積層型CMOSセンサーと、新世代の画像処理エンジンを搭載した「α7R VI」は、従来のα7Rシリーズが持つ高い描写性能を維持しながら、動体撮影や動画撮影といった分野でも大きな進化を遂げた。特にプリ撮影や被写体認識機能の強化は、高画素モデルの新たな可能性を感じさせるものになっている。

一方で、ボディサイズや操作系は従来のα7シリーズを踏襲しており、長年のユーザーでも違和感なく使い始められる点は大きな魅力と言えるだろう。風景やネイチャーはもちろん、動く被写体の撮影にも積極的に挑戦したいユーザーにとって、極めて完成度の高い選択肢となるのではないだろうか。

本モデルは、高画素モデルの可能性を遺憾なく押し広げた意欲作と言えるだろう。