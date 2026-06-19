【休日のお助けレシピ】食欲そそる香りがたまらない！アジア風「焼きそば」3選
【画像を見る】香ばしく炒めた麺にコクうまソースがしっかりからむ！「チンジャオ焼きそば」
いつもの焼きそば、つい同じ味つけになっていませんか？香り豊かな食材や調味料を使えば、手軽にアジア風の一皿に。おうちにいながら本格的なおいしさが楽しめる麺レシピをご紹介します。
■チンジャオ焼きそば
オイスターソースが麺にも具にもしみてコクうまに！
焼きそば用麺…2玉
豚こま切れ肉…150g
ピーマン…2個
玉ねぎ…1/2個
■ソース＜混ぜる＞
砂糖、酒、オイスターソース、しょうゆ…各大さじ1/2
ごま油…大さじ1
水…70ml
【作り方】
1．ピーマンは細切りにする。玉ねぎは縦7〜8mm幅に切る。豚肉は食べやすく切る。
2．フライパンに焼きそば用麺を入れ、1をのせて、ソースを回しかける。ふたをして弱めの中火にかけ、3〜4分蒸し焼きにする（途中、2〜3度混ぜる）。
3．ふたを取って強めの中火にし、水分をとばすように手早く炒める。
（1人分555kcal／塩分4.0g、レシピ考案／武蔵裕子 ）
■えびと卵のエスニック焼きそば
程よい塩けとセロリの香りで、本格エスニック風焼きそばが完成！
【材料・2人分】
焼きそば用麺…2玉
むきえび…150g
卵…2個
セロリ (葉つき)…小さじ1本
にんにくのみじん切り…1片分
■ソース＜混ぜる＞
オイスターソース、酢…各大さじ1
ナンプラー…小さじ2（またはしょうゆ大さじ1）
砂糖…大さじ1/2
粗びき黒こしょう…少々
サラダ油
【作り方】
1．セロリは太い茎は縦半分に切って斜め薄切りにし、葉はざく切りにする。えびはあれば背わたを除く。卵は溶きほぐす。焼きそば用麺は袋の上から軽くもんでほぐす。
2．フライパンに油大さじ1/2を強めの中火で熱し、溶き卵を流し入れて炒める。半熟状になったら取り出す。
3．フライパンに油大さじ1/2を足してにんにくを入れて中火にかけ、えび、セロリの茎を加えて炒める。えびの色が変わったら、 麺、セロリの葉を加えてソースを回し入れ、麺をほぐしながら炒める。卵を戻し入れてさっと炒め合わせる。
（1人分460kcal／塩分3.3g、レシピ考案／市瀬悦子）
■豚トマトキムチ焼きそば
トマトのフレッシュな酸味とキムチの程よい辛みが、麺にからんでおいしさ充実
【材料・2人分】
焼きそば用麺…2玉
豚こま切れ肉…100g
トマト…2個
白菜キムチ（カットタイプ）…100g
塩 こしょう ごま油 ウスターソース
【作り方】
1．トマトは一口大に切る。豚肉は大きければ食べやすく切り、塩、こしょう各少々をふる。
2．フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、豚肉を炒める。肉の色が変わったらトマト、キムチを加えてさっと炒め合わせる。
3．焼きそば用麺、水大さじ2を加え、ふたをして約2分蒸し焼きにする。麺をほぐしながら炒め合わせ、ウスターソース小さじ2を加えて混ぜ、塩、こしょうで味をととのえる。
（1人分537kcal／塩分2.8g、レシピ考案／牛尾理恵）
＊ ＊ ＊
香りやコクが加わることで、いつもの焼きそばも食べごたえのある一皿に。気分を変えたい日のランチにぜひお試しください。
レシピ考案／武蔵裕子 市瀬悦子 牛尾理恵 撮影／高杉純 邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美