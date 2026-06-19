「何をしてるんだ」「ありえない」韓国に悲劇…まさかの守護神が“キャッチミス”で失点に母国ファン落胆「出るなら確実に処理しろよ」「がっかりだ」【W杯】
韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でメキシコ代表と対戦し、０−１で敗れた。
初戦を制した同士の直接対決で重要な一戦となったが、勝敗を分けたのは痛恨のミスだった。
スコアレスで迎えた50分、メキシコが左サイドからクロスを供給。競り合いの末にボールが高く上がると、GKキム・スンギュが落下地点に入りキャッチを試みた。しかし、前方にいたDFイ・ギヒョクと接触した影響でボールをこぼしてしまう。
すると、そのこぼれ球をメキシコのルイス・ロモが見逃さずに押し込み、メキシコが先制。結果的にこのゴールが決勝点となった。
あまりにももったいない失点に、韓国のファンも落胆を隠せなかった。SNS上では次のような声が上がっている。
「何をしてるんだ…」
「なんて馬鹿げた失点なんだ、はあ……」
「ありえない失点」
「俺の見立てではゴールキーパーのミスだ。出るなら確実に処理しろよ」
「本当にがっかりだ」
「なんでボールをつかめなかったんだよ」
「拍子抜けだわ」
「キム・スンギュのミスだ。着地点が見えたなら、イ・ギヒョクにどけって言うべき」
「マジで涙が出てきて前が見えなくなっちゃった」
韓国は初戦のチェコ戦に続く連勝を逃し、グループステージ初黒星。一方のメキシコは２連勝で決勝トーナメント進出を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国の失点シーン。GKキム・スンギュが痛恨のキャッチミス…
初戦を制した同士の直接対決で重要な一戦となったが、勝敗を分けたのは痛恨のミスだった。
スコアレスで迎えた50分、メキシコが左サイドからクロスを供給。競り合いの末にボールが高く上がると、GKキム・スンギュが落下地点に入りキャッチを試みた。しかし、前方にいたDFイ・ギヒョクと接触した影響でボールをこぼしてしまう。
あまりにももったいない失点に、韓国のファンも落胆を隠せなかった。SNS上では次のような声が上がっている。
「何をしてるんだ…」
「なんて馬鹿げた失点なんだ、はあ……」
「ありえない失点」
「俺の見立てではゴールキーパーのミスだ。出るなら確実に処理しろよ」
「本当にがっかりだ」
「なんでボールをつかめなかったんだよ」
「拍子抜けだわ」
「キム・スンギュのミスだ。着地点が見えたなら、イ・ギヒョクにどけって言うべき」
「マジで涙が出てきて前が見えなくなっちゃった」
韓国は初戦のチェコ戦に続く連勝を逃し、グループステージ初黒星。一方のメキシコは２連勝で決勝トーナメント進出を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国の失点シーン。GKキム・スンギュが痛恨のキャッチミス…