佐久間大介“どの角度も優勝”な小顔際立つアップショット！前髪ありから色気カットまで“神ビジュ”を厳選

写真：佐久間大介“どの角度も優勝”な小顔際立つアップショット（全5投稿）

愛らしい笑顔から大人の色気を感じさせる表情まで、多彩な魅力でファンを惹きつけているSnow Manの佐久間大介。なかでも端正な顔立ちと小顔ぶりが際立つアップショットはたびたび反響を呼んでいる。

本稿では、“どの角度も優勝”なアップショットの数々を厳選して紹介する。

■アンニュイな表情に引き込まれる！クールなムード漂う美麗ショット

フォトグラファー・磯部昭子氏がInstagramに投稿した、雑誌『音楽と人』増刊『ON VOICE Vol.3』の撮影カット。黒のタートルネックにシルバーアクセサリーを合わせた佐久間が、クールな表情でカメラを見つめている。

頬にかかる長めの前髪や肩に沿うように流れたヘアスタイルが印象的で、陰影の効いたライティングが端正な顔立ちとシャープなフェイスラインをより際立たせている。SNSでは「美しすぎる！」「麗しいにも程がある」などの声が寄せられた。

■重めの前髪で印象ガラリ！キュートさ増し増しショット

自身のXに投稿した、『ラヴィット！』（TBS系）のオフショット。ゲストとして出演した小森隼（GENERATIONS）と、“ラヴィットポーズ”を決める姿を公開。長めの前髪を下ろしたヘアスタイルは、普段の分けた前髪とは異なる新鮮な印象。

目元にかかる重めの前髪とふんわりとしたヘアスタイルが持ち前の小顔や大きな瞳をより際立たせ、キュートな魅力を引き上げている。

■アイマスク越しでも隠せない！小顔際立つ接写セルフィー

自身のXに投稿した、セルフィーショット。チェック柄のトップスにアイマスクを目元にかざしたショットを公開。

顔の半分ほどをアイマスクで覆いながらも、すっきりとしたフェイスラインや整った目元は健在。至近距離から撮影された接写ショットは、小顔ぶりをより際立たせており、マスクをずらしてほほ笑むカットでは柔らかな表情ものぞかせている。

SNSのコメントでは「顔小さすぎてマスクが大きく見える」「お肌きれいで美人」「目元を隠した写真もメロい」「そのアイマスクほしい！」といった声が寄せらた。

■思わず見惚れる横顔！色気漂うショット

白のタンクトップにパールネックレスを合わせたシンプルなスタイリング。投稿2枚目のアップショットでは、指先を額に添えながらどこかミステリアスな表情を見せている。

鮮やかなブルーの背景を背に、なめらかな肌やシャープなフェイスラインが際立ち、吸い込まれそうな横顔からは大人の色気も漂う。

これは、『美的』の公式Instagramに公開された、『美的』4月号SPECIAL EDITION（2026年2月20日発売）のカット。

■見つめられたらたまらない！癒やし系アップショット

『non-no』の公式Instagramに公開された、2026年4月号特別版の表紙カット。ベージュのニットをまとい、両腕にあごを乗せながらカメラを見つめるポーズを披露している。ふんわりとしたニットの質感と穏やかな表情が相まって、優しい雰囲気が際立つ一枚。

大きな瞳や、クッと上がった口角も印象的で、見ているだけで癒やされるような魅力を放っている。SNSでは「さっくんかわいすぎる」「口角に吸い込まれそう」といった声が寄せられ、反響を呼んだ。