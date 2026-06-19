山下智久「信頼じゃんけん、おもれー！」timelesz『タイムレスマン』で一触即発の「信頼じゃんけん」が大盛り上がり

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timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』。6月19日の放送は、スペシャルゲストに山下智久、三浦翔平を迎え、「信頼じゃんけん」を緊急開催。さらに、助っ人ゲストの桜井日奈子＆ぱーてぃーちゃん・信子を交え、おなじみのプレッシャーゲーム「タイムDEATH」も実施。どちらも手に汗握る戦いが繰り広げられる。

■ 裏切り、疑心、抜け駆けあたりまえ！山下智久 vs 三浦翔平 vs timeleszの対決の結果は!?

「信頼じゃんけん」は、『タイムレスマン』の名物企画とも言うべき今話題のじゃんけんゲーム。プレーヤー全員が「グー」を出すことを基本としつつ、各プレーヤーが「裏切りのパー」や「制裁のチョキ」を駆使しながら、生き残りを懸けて駆け引きを展開する、“信頼”と“裏切り”が交錯する、究極の心理戦ゲームだ。

今回は、2025年9月放送の『東海道中！脱落旅SP』にゲスト出演し、「信頼じゃんけん」に参戦するも、timeleszメンバーの盛大な裏切りに遭い大敗を喫してしまった山下智久がスタジオに登場。9ヵ月ぶりに雪辱を果たすべく、もうひとりのゲスト、三浦翔平も巻き込んで、「信頼じゃんけんリベンジマッチ」を緊急開催することに。しかし、いざ対決が始まると、timeleszメンバーはもちろん、三浦までもがまさかのミラクルプレーを連発!? 進行役のパンサー向井慧も圧倒されてしまうほどの一触即発の激戦が繰り広げられていく。

果たして一同は、お互いをどこまで信頼できるのか？ 戦いに敗れ、屈辱の「苦丁センブリ茶」を飲むメンバーは誰なのか？ そして山下は、後輩8人を制し、悲願のリベンジを遂げることができるのか!? 対戦中、山下が思わず「信頼じゃんけん、おもれー！」と雄たけびを上げた世紀の一戦を、ぜひチェックしよう。

■1分間のプレッシャーに打ち勝て！ 勝てばご褒美ゲット、失敗すればキツ～いお仕置き！

番組の後半では、白熱のプレッシャーバトル「タイムDEATH」を放送。「タイムDEATH」は、ピエロ姿のメンバー8人が2チームに分かれ、制限時間1分間で様々なゲームにチャレンジするゲームバトル企画。もし1分間でクリアできなければ、お仕置き執行人であるホワイトタイガーの“シロ”から、かなり強めのお仕置きを受ける羽目に…。

第3弾となる今回は、佐藤勝利＆菊池風磨＆原嘉孝＆猪俣周杜に助っ人ゲストの桜井日奈子が加入した“つまようじチーム”と、橋本将生＆松島聡＆寺西拓人＆篠塚大輝に助っ人ゲストのぱーてぃーちゃん・信子が加わった“マッチ棒チーム”が対戦。

両チームは、“支配人イトウ”ことオズワルド・伊藤俊介の軽快な進行のもと、お題のワードが歌詞の中に入っている曲を歌う「縛りカラオケ」や、パネルの文字列の中から誤った表記の文字を見つける「脳バグ間違い探し」、ペットボトルを投げて・回して・立てる番組オリジナル競技「立道（たてどう）」などに挑戦。勝ち星が多かったチームには豪華賞品が贈られるとあって、いつも以上に熱い戦いが展開されていく。

また、ピンポン球を投げてグラスの中に入れる「ターゲットビアポン」では、なぜかプレーヤー本人ではなく、他のチームメイトが代わりにお仕置きを受ける、という“連帯責任制”が取られることに…。そんななかで両チームからは絆の強さも垣間見える。

見事60秒の間にゲームをクリアし、豪華なご褒美をゲットできるのは、果たしてどちらのチームなのか？ そして、ホワイトタイガーの“シロ”が繰り出す「激クサ空気砲」「魔改造！ゴリラの握手」といったキツ～いお仕置きの餌食となってしまうメンバーは…？ 色とりどりの衣装に身を包んだピエロたちが繰り広げる“プレッシャーサーカス”に注目しよう。

■番組情報

フジテレビ系『タイムレスマン』

06/19（金）21:58～22:52

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

【信頼じゃんけんリベンジマッチ】

ゲスト：山下智久、三浦翔平

進行：向井慧（パンサー）

【タイムDEATH】

ゲスト：桜井日奈子、信子（ぱーてぃーちゃん）

進行：伊藤俊介（オズワルド）

(C)フジテレビ

■関連リンク

『タイムレスマン』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/24