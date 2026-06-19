【府中牝馬S／データ攻略】ヴァルキリーバースとニシノティアモの「買い or 消し」　人気馬2頭で“勝率75％”該当は

今週は東京競馬場で府中牝馬ステークス（芝1800m）が行われる。施行時期変更後2年目となる牝馬限定ハンデ重賞だ。

ここでは、過去10年データが使えないこともあり出走各馬にスポットを当てたデータを算出。ニシノティアモとヴァルキリーバースにフォーカスしたデータを取り上げる。

■ニシノティアモに“勝率75％”データ該当

ヴィクトリアマイル6着から参戦をはたすニシノティアモ。見せ場たっぷりのレース内容と重賞ウイナーの実績も含めてここは上位争いが期待される1頭だ。GI後の疲労も気になるところではあるが、データが下した結論は？

・新馬戦後を含めた叩き2戦目の成績【3.0.0.1】

勝率に換算すると75％。夏競馬での勝利や福島記念の重賞初制覇もこのローテーションで挙げたもので、叩き2戦目にパフォーマンスを挙げる本馬にとって今回は絶好の臨戦過程と言えるだろう。

ニシノティアモについて補足すると、昨年6月に東京芝での勝利実績あり。道悪の可能性が高い今週末の天候を考えたとき、稍重の馬場コンディションで快勝した点は大きなアドバンテージといっていい。2度目の重賞タイトル奪取に向けて視界は良好だ。

■ヴァルキリーバースに「0.0.0.5」の不安要素

一方で、ヴァルキリーバースには不安要素が浮上する。キャリアを通じて馬券外に敗れたのは新馬戦の一度のみ。飛躍の秋に向けて最低でも賞金加算を目論む一戦だが、今回ネックとなるのは同馬の血統背景だ。

・4歳以上の母父ハーツクライ×東京芝1800m重賞成績【0.0.0.5】

このなかにはエプソムカップで2番人気7着のインダストリア、3番人気6着カラマティアノスも該当。ハーツクライのイメージから直線の長い東京適性があると思いきや、4歳以上の母父ハーツクライ×府中牝馬Sが行われれる東京芝1800m重賞はミスマッチな条件となっているのだ。

上がり3F33秒台をマークしたフローラS、東風Sが示すように時計の速い馬場コンディションで真価を発揮する本馬。思えば前述の新馬戦は6月東京の開催最終週、稍重とタフな馬場を苦にしたレースでもあった。鞍上ルメールを考えるとバッサリ消しは難しいかもしれないが“1着のゾーン”においては消しの判断も視野に入りそうだ。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。