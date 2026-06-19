日経225先物：19日正午＝290円高、7万1600円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比290円高の7万1600円と急伸。日経平均株価の前場現物終値7万1314.67円に対しては285.33円高。出来高は2万2333枚となっている。
TOPIX先物期近は4067ポイントと前日比15.5ポイント安、現物終値比11.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71600 +290 22333
日経225mini 71590 +265 409699
TOPIX先物 4067 -15.5 31064
JPX日経400先物 36955 -115 1129
グロース指数先物 690 -9 2009
東証REIT指数先物 1750 +0.5 20
株探ニュース
TOPIX先物期近は4067ポイントと前日比15.5ポイント安、現物終値比11.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71600 +290 22333
日経225mini 71590 +265 409699
TOPIX先物 4067 -15.5 31064
JPX日経400先物 36955 -115 1129
グロース指数先物 690 -9 2009
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