　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比290円高の7万1600円と急伸。日経平均株価の前場現物終値7万1314.67円に対しては285.33円高。出来高は2万2333枚となっている。

　TOPIX先物期近は4067ポイントと前日比15.5ポイント安、現物終値比11.93ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71600　　　　　+290　　　 22333
日経225mini 　　　　　　 71590　　　　　+265　　　409699
TOPIX先物 　　　　　　　　4067　　　　 -15.5　　　 31064
JPX日経400先物　　　　　 36955　　　　　-115　　　　1129
グロース指数先物　　　　　 690　　　　　　-9　　　　2009
東証REIT指数先物　　　　　1750　　　　　+0.5　　　　　20

株探ニュース