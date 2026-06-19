11日（日本時間12日）に開幕したFIFAワールドカップ2026北中米大会。参加48カ国がA～L組に分かれて戦う1次リーグは、17日（同18日）までに第1試合を消化した。すべてのチームが顔を見せたことになり、これを受けて米スポーツメディア『The Athletic』は18日（同19日）時点でのトップ50選手を選んだ。日本からは唯一、鎌田大地が44位にランクインした。

■1位はメッシ、2位にケイン

今大会は出場国が32から48へと増加。それに伴い、FIFAによると登録メンバーも過去最多の計1248人となっている。

『The Athletic』は今回、独自の評価に基づき1次リーグ第1戦を終えた段階でのトップ50選手を発表した。

1位はアルジェリア戦でハットトリックを決めたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が輝き、2位には強豪クロアチア相手に2ゴールを挙げたイングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）が入った。

同メディアはメッシについて「24日に39歳の誕生日を迎えるが、今なおこの舞台を支配する力を持っている」とし、年齢を感じさせないパフォーマンスを称賛した。

大会通算得点を「16」としたメッシは、ドイツの英雄ミロスラフ・クローゼと並び歴代トップ。今大会中に単独1位となる可能性が高まっている。

■精力的なパフォーマンス評価

3位には同僚FWキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）を超える存在感を見せているフランス代表FWミカエル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）が選出された。

日本代表からは唯一、44位にMF鎌田大地（クリスタル・パレス）がランクイン。同メディアは「このランキングで彼が評価されているのは、オランダ戦で挙げたゴールそのものよりも、日本を前へと押し上げ、グループF初戦で、彼らにふさわしい勝ち点1をもたらした、そんな攻守にわたる精力的な中盤でのパフォーマンスに対してだ」と記した。

そのほか、ランキング上位は4位エムバペ、5位ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）らスター選手が順当に名を連ねた。