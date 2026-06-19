【タイムレスマン】山下智久、三浦翔平を引き連れ「信頼じゃんけん」リベンジマッチ 一触即発の激戦繰り広げる
8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）のきょう19日の放送回では、「信頼じゃんけん」と「タイムDEATH」が行われる。スペシャルゲストとして山下智久、三浦翔平、助っ人ゲストには桜井日奈子、ぱーてぃーちゃん・信子を迎える。
【番組カット】timeleszにリベンジをかけて「信頼じゃんけん」に挑む山下智久
「信頼じゃんけん」は、同番組の名物企画ともいえるじゃんけんゲーム。プレーヤー全員が「グー」を出すことを基本としつつ、各プレーヤーが「裏切りのパー」や「制裁のチョキ」を駆使しながら生き残りをかけて駆け引きを展開する、“信頼”と“裏切り”が交錯する究極の心理戦ゲームだ。
昨年9月放送の「東海道中！脱落旅SP」で、timeleszメンバーの盛大な裏切りに遭い大敗を喫した山下。雪辱を果たすべく、三浦も巻き込んで、「信頼じゃんけんリベンジマッチ」を緊急開催することに。しかし、いざ対決が始まると、timeleszメンバーはもちろん、三浦までもがまさかのミラクルプレーを連発。進行役のパンサー・向井慧も圧倒されてしまうほどの、一触即発の激戦が繰り広げられていく。果たして一同は、互いをどこまで信頼できるのか。山下は、後輩8人を制し、悲願のリベンジを遂げることができるのか。
番組の後半では、白熱のプレッシャーバトル「タイムDEATH」を開催。ピエロ姿のメンバー8人が2チームに分かれ、制限時間1分間でさまざまなゲームにチャレンジするゲームバトル企画。時間内にクリアできなければ、お仕置き執行人であるホワイトタイガーの“シロ”から、かなり強めのお仕置きを受ける羽目になる。
第3弾となる今回は、佐藤勝利＆菊池風磨＆原嘉孝＆猪俣周杜に助っ人ゲストの桜井が加入した“つまようじチーム”と、橋本将生＆松島聡＆寺西拓人＆篠塚大輝に助っ人ゲストのぱーてぃーちゃん・信子が加わった“マッチ棒チーム”が対戦。両チームは、“支配人イトウ”ことオズワルド・伊藤俊介の軽快な進行のもと、お題のワードが歌詞の中に入っている曲を歌う「縛りカラオケ」や、パネルの文字列の中から誤った表記の文字を見つける「脳バグ間違い探し」、ペットボトルを投げて・回して・立てる番組オリジナル競技「立道」などに挑戦する。ピンポン球を投げてグラスの中に入れる「ターゲットビアポン」では、なぜかプレーヤー本人ではなく、ほかのチームメイトが代わりにお仕置きを受ける、という“連帯責任制”がとられることに。
60秒の間にゲームをクリアし、豪華なご褒美をゲットできるのは、果たしてどちらのチームなのか。そして、ホワイトタイガーの“シロ”が繰り出す「激クサ空気砲」「魔改造！ゴリラの握手」といったキツ〜いお仕置きの餌食となってしまうメンバーは…。
【番組カット】timeleszにリベンジをかけて「信頼じゃんけん」に挑む山下智久
「信頼じゃんけん」は、同番組の名物企画ともいえるじゃんけんゲーム。プレーヤー全員が「グー」を出すことを基本としつつ、各プレーヤーが「裏切りのパー」や「制裁のチョキ」を駆使しながら生き残りをかけて駆け引きを展開する、“信頼”と“裏切り”が交錯する究極の心理戦ゲームだ。
番組の後半では、白熱のプレッシャーバトル「タイムDEATH」を開催。ピエロ姿のメンバー8人が2チームに分かれ、制限時間1分間でさまざまなゲームにチャレンジするゲームバトル企画。時間内にクリアできなければ、お仕置き執行人であるホワイトタイガーの“シロ”から、かなり強めのお仕置きを受ける羽目になる。
第3弾となる今回は、佐藤勝利＆菊池風磨＆原嘉孝＆猪俣周杜に助っ人ゲストの桜井が加入した“つまようじチーム”と、橋本将生＆松島聡＆寺西拓人＆篠塚大輝に助っ人ゲストのぱーてぃーちゃん・信子が加わった“マッチ棒チーム”が対戦。両チームは、“支配人イトウ”ことオズワルド・伊藤俊介の軽快な進行のもと、お題のワードが歌詞の中に入っている曲を歌う「縛りカラオケ」や、パネルの文字列の中から誤った表記の文字を見つける「脳バグ間違い探し」、ペットボトルを投げて・回して・立てる番組オリジナル競技「立道」などに挑戦する。ピンポン球を投げてグラスの中に入れる「ターゲットビアポン」では、なぜかプレーヤー本人ではなく、ほかのチームメイトが代わりにお仕置きを受ける、という“連帯責任制”がとられることに。
60秒の間にゲームをクリアし、豪華なご褒美をゲットできるのは、果たしてどちらのチームなのか。そして、ホワイトタイガーの“シロ”が繰り出す「激クサ空気砲」「魔改造！ゴリラの握手」といったキツ〜いお仕置きの餌食となってしまうメンバーは…。