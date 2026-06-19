ＴＢＳで毎週金曜よるに放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。今夜［６月１９日（金）］７時からの２時間ＳＰは、「Snow Man vs 小学生５０人！衝撃プレゼンバトル」をお送りする。

Snow Man vs 小学生５０人！ 小学生が今気になっているテーマでSnow Manが衝撃プレゼンバトル

審議長を務めるのは『それスノ』初登場の今田耕司！ 大人も子どももビビるネタ８連発！

今回は、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”でガチンコバトルを繰り広げる。令和の小学生５０人が審査員となり、Snow Manのプレゼンを忖度なしでジャッジ！ Snow Manは年上チーム（佐久間、宮舘、渡辺、深澤）と年下チーム（向井、岩本、ラウール、阿部）に分かれて戦う。審議長を務めるのは、『それスノ』初登場となる今田耕司。またスペシャルサポーターとして、年上チームにはアン ミカ、年下チームにはパンサーの尾形貴弘が参戦！ Snow Manを全力サポートし、プレゼンバトルをさらに盛り上げる。

小学生の心を掴むため必死のSnow Manだが･･･容赦ない小学生の反応にまさかの大苦戦！？令和のカリスマ・しなこも登場！ テレビ初公開の素顔に注目

番組が令和の小学生を対象に独自に調査したランキングから、Snow Manのメンバーが１つずつテーマを選び、“大人ならではの面白いプレゼン”を披露

となる。

プレゼン内容は「高身長の世界」や「どんな匂いもかぎ分ける少女」など、さまざま。小学生の心を掴むため必死にプレゼンを展開するSnow Manだが、容赦ない小学生のリアルな反応にまさかの大苦戦！？

また、スタジオでSnow Manと小学生５０人が一斉にジャンプするラウールの衝撃プレゼンにも注目だ。

さらに、令和のカリスマ・しなこもスタジオに登場！しなこへの密着ＶＴＲでは、普段見せるキラキラした姿とは違うテレビ初公開の素顔が次々と明らかに！

大盛り上がりとなった衝撃のプレゼンバトル、果たしてキッズのハートを多く掴めるのはどっちなのか！？ Snow Man本気のプレゼン対決をお見逃しなく！

子どもから大人までみんなで楽しめる『それSnow Manにやらせて下さいＳＰ』は、本日６月１９日（金）よる７時から放送。