Snow Man、小学生50人に面白プレゼン対決で大苦戦 令和のカリスマ・しなこにも密着＆テレビ初公開の素顔
9人組グループ・Snow Manが出演する19日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（後7：00）は、「Snow Man vs 小学生50人！衝撃プレゼンバトル」を届ける。今回は、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”でガチンコバトルを繰り広げる。
【写真】年上＆年下チームに分かれてプレゼン対決
審議長を務めるのは『それスノ』初登場の今田耕司。令和の小学生50人が審査員となり、Snow Manのプレゼンを忖度（そんたく）なしでジャッジ。Snow Manは年上チーム（佐久間大介、宮舘涼太、渡辺翔太、深澤辰哉）と年下チーム（向井康二、岩本照、ラウール、阿部亮平）に分かれて大人も子どももビビるネタ8連発で戦う。またスペシャルサポーターとして、年上チームにはアンミカ、年下チームにはパンサーの尾形貴弘が参戦。Snow Manを全力サポートし、プレゼンバトルをさらに盛り上げる。
番組が令和の小学生を対象に独自に調査したランキングから、Snow Manのメンバーが１つずつテーマを選び、“大人ならではの面白いプレゼン”を披露。それを聞いたスタジオの小学生50人が、どちらのプレゼンに「いいね！」を押したいかをジャッジし、得票数の多い方が勝利となる。
プレゼン内容は「高身長の世界」や「どんな匂いもかぎ分ける少女」など、さまざま。小学生の心をつかむため必死にプレゼンを展開するSnow Manだが、容赦ない小学生のリアルな反応にまさかの大苦戦。また、スタジオでSnow Manと小学生50人が一斉にジャンプするラウールの衝撃プレゼンにも注目だ。
さらに、令和のカリスマ・しなこもスタジオに登場。しなこへの密着VTRでは、普段見せるキラキラした姿とは違うテレビ初公開の素顔が次々と明らかに。大盛り上がりとなった衝撃のプレゼンバトル、果たしてキッズのハートを多くつかめるのはどっちなのか。
【写真】年上＆年下チームに分かれてプレゼン対決
審議長を務めるのは『それスノ』初登場の今田耕司。令和の小学生50人が審査員となり、Snow Manのプレゼンを忖度（そんたく）なしでジャッジ。Snow Manは年上チーム（佐久間大介、宮舘涼太、渡辺翔太、深澤辰哉）と年下チーム（向井康二、岩本照、ラウール、阿部亮平）に分かれて大人も子どももビビるネタ8連発で戦う。またスペシャルサポーターとして、年上チームにはアンミカ、年下チームにはパンサーの尾形貴弘が参戦。Snow Manを全力サポートし、プレゼンバトルをさらに盛り上げる。
プレゼン内容は「高身長の世界」や「どんな匂いもかぎ分ける少女」など、さまざま。小学生の心をつかむため必死にプレゼンを展開するSnow Manだが、容赦ない小学生のリアルな反応にまさかの大苦戦。また、スタジオでSnow Manと小学生50人が一斉にジャンプするラウールの衝撃プレゼンにも注目だ。
さらに、令和のカリスマ・しなこもスタジオに登場。しなこへの密着VTRでは、普段見せるキラキラした姿とは違うテレビ初公開の素顔が次々と明らかに。大盛り上がりとなった衝撃のプレゼンバトル、果たしてキッズのハートを多くつかめるのはどっちなのか。