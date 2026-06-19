シンガーソングライターの尾崎亜美が、自身の結婚式で超有名アーティストが“臨時”司祭を努めたことを明かした。

【映像】超有名アーティストが臨時司祭を務める様子

尾崎は、6月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。夫で世界的ベーシストの小原礼氏を交え、1997年にロサンゼルスであげた結婚式での驚きのエピソードを明かした。

2人は、1997年にロサンゼルスの崖の上にある小原氏の兄の自宅でホームウェディングを行った。しかし当日いくら待っても牧師が来なかったのだという。

「1時間経っても2時間経っても来ないから、予約したところに電話をして『今日ウェディングの牧師さん予約している小原ですけど、どうなってますか？』って言ったら、『オーマイガッ』だって。お前が言うなって感じなんですけど」と小原がジェスチャーを交えて説明すると、黒柳は「牧師が？」と手を叩いて大爆笑。

黒柳が「それでどうしたの？」と尋ねると、小原は「もうしょうがないから、今からは来られないって言うんで。来てる友達を見ると、デーモンがいたんですよね」と有名アーティストの名前を挙げる。

そして「それで『牧師さんが来ないんで、なんとかやってくれるか？』って聞いたら、『吾輩が司祭？』なんて。『やります。10分ください』とか言って考えてくれて」とゲストとして参列していたデーモン閣下が急遽牧師役を引き受けてくれたと明かした。

尾崎は「英語も話せるんで、デーモン君」と付け加え、「私がバージンロードを歩く時に、デーモン君の服にドクロがいるんですよ。ドクロに向かって歩いていくっていう、すごい、幸せに絶対なれない感じなんですけど」と笑った。

黒柳が「でもよかったですよね、この方がいらしてね」と言うと、尾崎は「そうなんですよ。いなかったらどうなったんだろうって」と感謝を口にし、小原氏も「でも、一生忘れられない」と頬を緩める。

そして最後は「よかったですよね、むしろそういうことがあったのでね」「スムーズにいくよりはね」と笑い合った。

（『徹子の部屋」より）