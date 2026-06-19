【テネシー州ナッシュビル１８日（日本時間１９日）発】俺に任せろ！ 日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）が、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）でメモリアル弾を狙っている。勝てば決勝トーナメント進出が確実となる一戦は、Ｗ杯の記念すべき通算１０００試合目。１４日のオランダ戦に続く得点となれば、世界のサッカー史に名を刻むことにもなりそうだ。

中村は劇的な引き分けとなったオランダ戦で技ありゴールを決めて日本中の注目を集めている。ケガで招集外となった、同じ左サイドを主戦場とするＭＦ三笘薫（ブライトン）の存在を忘れさせてしまうような存在感だ。

この日は、チームメートとともに当地でトレーニングを行い、チュニジア戦が行われるモンテレイへ移動。練習後の取材対応では、１点だけでは物足りないとばかりに「Ｗ杯のゴールは小さいころからの夢だったけど、結局勝てていないし、まだまだ初戦。次のチュニジア戦でチームを助けるゴール、アシスト、（得点の）起点になったり、ゴールに直結するプレーをできれば」と意気込んだ。

攻撃のイメージはしっかりできている。「ドリブルが大事なのはもちろん、連係もそうだし、ミドルシュートもそう。それにクロスも大事だし、単調ではなく多彩な攻撃が必要になる」。中でもＳランス（フランス）で、かつてチームメートだったＭＦ伊東純也（ゲンク）との“ホットライン”は大きな武器だ。「右の伊東選手、堂安（律）選手は、質の高いクロスを持っている。伊東選手は、フランスでずっとやっていたので、どういうクロスが上がるか、どこに上がるかわかっている。お互い、あうんの呼吸になる」と自信をのぞかせた。

偶然の巡り合わせとはいえ、チュニジア戦はＷ杯のメモリアルマッチとなり、審判団のウエアは両肩に金色のストライプ、左肩にはトロフィーと「１０００」のロゴが入る特別仕様。中村は「ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）の歴史的試合なのでいい試合にしたい」と新たなモチベーションになっている。節目の試合で得点となれば、日本サッカー界のみならず、世界の競技史にもその名を刻むことになる。

第２戦は、オランダ戦でアシストをしてくれたＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が左ヒザの負傷で欠場する。中村は「彼のアイデアや創造性はスペシャルなところがあるけど、今いるメンバーでベストを尽くすのが日本代表。出るメンバーでベストを尽くしたい。もちろん、久保選手の思いを背負って戦う」。盟友が戻ってくるＷ杯のピッチを残すためにも、まずはここで勝利につながるプレーを目指す。