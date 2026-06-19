1児の母・手島優、子どもが待ちきれない時短フライ料理披露「お店みたいに綺麗に揚がってる」「忙しい日の参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの手島優が6月18日、自身のInstagramを更新。時短のフライ料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元グラドル「お店みたいに綺麗に揚がってる」時短アジフライ＆エビフライ
手島は、何度も買っているという冷凍のアジフライとエビフライを揚げた写真を披露。「どちらも食べ応えあってサックサクに揚がるしめちゃくちゃ美味しいので何回もリピートしてます」「時間がない時とか、作る元気ない時とかもめちゃくちゃ助かってます」と、時短料理の一つとなっていることを明かしている。写真にはエビフライを掴む指が写っており「写真撮ってたらてじっ子待ちきれず」と記している。
この投稿には「てじっ子の手が可愛いですね」「揚げ物最高」「サクサク感が伝わってきます」「アジフライとエビフライ、どっちも食べたい」「お店みたいに綺麗に揚がってる」「忙しい日の参考になる」などと反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元グラドル「お店みたいに綺麗に揚がってる」時短アジフライ＆エビフライ
◆手島優、時短の揚げ物披露
手島は、何度も買っているという冷凍のアジフライとエビフライを揚げた写真を披露。「どちらも食べ応えあってサックサクに揚がるしめちゃくちゃ美味しいので何回もリピートしてます」「時間がない時とか、作る元気ない時とかもめちゃくちゃ助かってます」と、時短料理の一つとなっていることを明かしている。写真にはエビフライを掴む指が写っており「写真撮ってたらてじっ子待ちきれず」と記している。
◆手島優の投稿に反響
この投稿には「てじっ子の手が可愛いですね」「揚げ物最高」「サクサク感が伝わってきます」「アジフライとエビフライ、どっちも食べたい」「お店みたいに綺麗に揚がってる」「忙しい日の参考になる」などと反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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