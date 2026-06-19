日向坂46藤嶌果歩、朝のひと時過ごすリラックスショット 1st写真集先行カット第9弾解禁【果実の歩幅】
【モデルプレス＝2026/06/19】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の第9弾・先行カットが公開された。
【写真】日向坂46四期生、美肌輝くプールショット
コップを片手に朝のひと時をすごす藤嶌の様子がおさめられている。藤嶌は「この衣装でのシーンはおうちっぽい感じでした。オフ感を楽しんでいただければと思います！」とコメントした。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46四期生、美肌輝くプールショット
◆藤嶌果歩、コップ片手にリラックス
コップを片手に朝のひと時をすごす藤嶌の様子がおさめられている。藤嶌は「この衣装でのシーンはおうちっぽい感じでした。オフ感を楽しんでいただければと思います！」とコメントした。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
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