W杯北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われ、共催国メキシコが1-0で勝利した。韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミスから決勝点を奪われた。メキシコはこれで2連勝。決勝トーナメント進出一番乗りとなった。

前半は両者譲らず。後半5分、韓国は思わぬ形で決勝点を献上した。ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュが、前方にいたイ・ギヒョクと交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制ゴールを突き刺した。

ホームのメキシコは選手、観客ともに歓喜。韓国イレブンは呆然となった。アウェイの韓国は後半終了間際に決定的シーンを迎えるも、メキシコGKラウル・ランヘルがスーパーセーブ。得点を許さなかった。

試合終了の瞬間、メキシコの観客は大歓声。一方韓国の選手たちはピッチで崩れ落ちた。韓国は初戦でチェコに2-1で逆転勝利。開催国の一つであるメキシコは2-0で南アフリカを下していた。これでメキシコは2連勝。決勝トーナメント進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）