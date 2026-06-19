工藤静香「ちびまる子ちゃん」監督からのイラスト入り色紙公開「貴重な一枚羨ましいです」「さすがのクオリティ」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】歌手の工藤静香が6月18日、自身のInstagramを更新。アニメ「ちびまる子ちゃん」の監督・高木淳（※「高」は正式には「はしごだか」）からのイラスト入り色紙を公開し、話題となっている。
【写真】キムタクの56歳妻「さすがのクオリティ」ちびまる子ちゃん監督からのイラスト入り色紙
工藤は台湾で開催されている「ちびまる子ちゃん原作40周年展」について投稿。現地で販売されているグッズを紹介している。また「そしてなんと 嬉しい まる子ちゃんを描いてくださいました」とつづり、高木監督からの色紙を公開。色紙の真ん中には手を振るまる子ちゃんのイラスト、左右に「工藤静香様へ」「ちびまる子ちゃん監督 高木淳」の署名、右下に日付「2026.6.11」が書かれている。
この投稿には「グッズ可愛いですね」「色紙は嬉しい」「監督からの色紙、すごいですね」「貴重な一枚羨ましいです」「グッズも全部可愛すぎる」「台湾の展覧会、行きたくなりました」「さすがのクオリティ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの56歳妻「さすがのクオリティ」ちびまる子ちゃん監督からのイラスト入り色紙
◆工藤静香、ちびまる子ちゃん監督からの色紙公開
工藤は台湾で開催されている「ちびまる子ちゃん原作40周年展」について投稿。現地で販売されているグッズを紹介している。また「そしてなんと 嬉しい まる子ちゃんを描いてくださいました」とつづり、高木監督からの色紙を公開。色紙の真ん中には手を振るまる子ちゃんのイラスト、左右に「工藤静香様へ」「ちびまる子ちゃん監督 高木淳」の署名、右下に日付「2026.6.11」が書かれている。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「グッズ可愛いですね」「色紙は嬉しい」「監督からの色紙、すごいですね」「貴重な一枚羨ましいです」「グッズも全部可愛すぎる」「台湾の展覧会、行きたくなりました」「さすがのクオリティ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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